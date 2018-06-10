Dünyada bir ilk… Plastik yollar geliyor

Zwolle Belediyesi’ne göre, bu proje dünyada bir ilk. “PlasticRoad” adı verilen bisiklet yolu projesi Eylül ayında tamamlanacak. Yıl sonuna doğru, aynı bölgedeki bir başka noktada daha plastik yol yapımına başlanacak.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yollarda tekniğin uygulanabilirliği test edilecek. Belediye’ye göre geri dönüştürülmüş plastikten yapılan yolun çevreye uyumu ve taşıma konusundaki testler, gerçeğe dönüştürülebilecek kadar olumlu sonuç verdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre sonbaharda hizmete girecek plastik bisiklet yolların, test aşamasından sonra da daha da geliştirileceği belirtiliyor. Zwolle Belediyesi’ne göre, proje hem çevrenin korunmasına hem de sürdürülebilir ekonomiye önemli katkılarda bulunacak.

Hollanda’daki Krommenie kasabasında da, 4 yıl önce güneş panellerinden yapılan ve elektrik üreten bisiklet yolu yapılmıştı.

“SolaRoad” adı verilen elektrik üreten bisiklet yolları, Haaksbergen ve Groningen kentlerinde de hayata geçirildi.