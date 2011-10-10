Dünyada 58 ülkede,hala idam cezası var.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, idam cezasının bütün dünyada kaldırılması yolunda iki kuruluşun kararlılığını

yinelemek için ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiride, ''idam cezasının insanlık dışı'' olduğu vurgulanırken, ''bu cezanın ayrıca insanlık onuruyla bağdaşmadığına'' işaret edildi. ''Avrupa tarihindeki tecrübelerin, idam cezasının, ağır suçların

sayısını

düşürmediğini açıkça gösterdiği'' ifade edilen bildiride, ''hiçbir yargı sisteminin de kusursuz olmadığı ve yanlış yargılamalar sonucu infaz edilen idamların geri dönüşünün olmadığı'' uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde 1997 yılından bu yana idam cezasının uygulanmadığı hatırlatılan açıklamada, idam cezasının Avrupa'da sadece Belarus'ta uygulandığı belirtilerek, bu

ülkede de idam cezasının kaldırılması istendi.

BM'nin idam cezasının bütün dünyada kaldırılmasını isteyen son kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, dünyada bu cezanın tamamen kaldırılmasına yönelik eğilimin de giderek

güçlendiğine dikkati çekildi.

1993 ve 2009 yılları arasında idam cezasını kaldırılan ülkelerin sayısının 55'ten 97'ye çıktığı hatırlatılan açıklamada, bununla birlikte hala 58 ülkede idam cezasının infaz edildiği bildirildi.