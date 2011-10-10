Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dünyada 58 ülkede,hala idam cezası var.

Ortak bildiride, ''idam cezasının insanlık dışı'' olduğu vurgulandı.

Dünyada 58 ülkede,hala idam cezası var.

Ortak bildiride, ''idam cezasının insanlık dışı'' olduğu vurgulandı.

10 Ekim 2011 Pazartesi 11:12
Dünyada 58 ülkede,hala idam cezası var.
banner238

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, idam cezasının bütün dünyada kaldırılması yolunda iki kuruluşun kararlılığını

yinelemek için ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiride, ''idam cezasının insanlık dışı'' olduğu vurgulanırken, ''bu cezanın ayrıca insanlık onuruyla bağdaşmadığına'' işaret edildi. ''Avrupa tarihindeki tecrübelerin, idam cezasının, ağır suçların

sayısını 

düşürmediğini açıkça gösterdiği'' ifade edilen bildiride, ''hiçbir yargı sisteminin de kusursuz olmadığı ve yanlış yargılamalar sonucu infaz edilen idamların geri dönüşünün olmadığı'' uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde 1997 yılından bu yana idam cezasının uygulanmadığı hatırlatılan açıklamada, idam cezasının Avrupa'da sadece Belarus'ta uygulandığı belirtilerek, bu

ülkede de idam cezasının kaldırılması istendi.

BM'nin idam cezasının bütün dünyada kaldırılmasını isteyen son kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, dünyada bu cezanın tamamen kaldırılmasına yönelik eğilimin de giderek

güçlendiğine dikkati çekildi.

1993 ve 2009 yılları arasında idam cezasını kaldırılan ülkelerin sayısının 55'ten 97'ye çıktığı hatırlatılan açıklamada, bununla birlikte hala 58 ülkede idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

Son Güncelleme: 10.10.2011 11:12
Anahtar Kelimeler:
İDAMDünyaAvrupa BirliğiCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim