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Dünyada 300 Milyon Kişi Hepatitle Yaşadığından Habersiz!

Dünya çapında milyonlarca insan, hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalıkları ve kanserden ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Hepatit B ya da hepatit C virüsleri taşıyan 325 milyon insanın 300 milyonu ise virüs taşıdığından habersiz yaşıyor.

Dünyada 300 Milyon Kişi Hepatitle Yaşadığından Habersiz!

Dünya çapında milyonlarca insan, hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalıkları ve kanserden ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Hepatit B ya da hepatit C virüsleri taşıyan 325 milyon insanın 300 milyonu ise virüs taşıdığından habersiz yaşıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:31
Dünyada 300 Milyon Kişi Hepatitle Yaşadığından Habersiz!


Dünya çapında milyonlarca insan, hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalıkları ve kanserden ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Hepatit B ya da hepatit C virüsleri taşıyan 325 milyon insanın 300 milyonu ise virüs taşıdığından habersiz yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel bir sağlık problemi haline gelen ve insanların sağlığını ciddi oranda tehdit eden hepatit virüslerine karşı dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Temmuz'u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul ediyor.

Hepatit virüsünün, hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve hepatit E (HAV) olmak üzere 5 çeşidi mevcut ancak bunlardan en çok ölüme yol açanları HBV ve HCV virüsleri.

Dünya Hepatit Birliği (WHA) verileri de bunlardan 300 milyonunun, en çok ölüme yol açan "viral hepatitlere" neden olan HBV ve HCV virüslerini taşıdıklarından habersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu rakam, viral hepatitli her 10 kişiden 9'una tekabül ediyor. 2015'te 1,34 milyon kişi viral hepatit virüsleri nedeniyle hayatını kaybetti.

MİLYONLARCA İNSAN KURTULABİLİR

Uzmanlar, dünya genelinde hepatit virüsüne yakalanmış milyonlarca insanın tedavi imkanı bulması durumunda kurtulabileceğine dikkati çekiyor.

Viral hepatitlere sebep olan hepatit virüs tiplerinden hepatit B, C ve D kronik karaciğer hastalıklarına yol açabiliyor.

Kronikleşme özelliğine sahip Hepatit B virüsü, siroz ve karaciğer kanserine yol açması açısından da ayrıca bir öneme sahip.

Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin Hepatit B virüsüyle enfekte olduğu ve 350-400 milyon kişinin de bu virüsü taşıdığı tahmin ediliyor.

HCV virüsü de dünyada en çok yüzde 2,3 (15 milyon kişi) ile Doğu Akdeniz Bölgesinde, ikinci olarak da yüzde 1,5 (14 milyon kişi) ile Avrupa'da görülüyor.

Halsizlik ve kırgınlık gibi şikayetlerle başlayan ve karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türü olan Hepatit C, tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanserine sebep olabiliyor.

EN ETKİLİ YOL AŞILANMAK

Hepatit B ve C virüslerinin önde gelen bulaşma yolları, kontrol edilmemiş kan transfüzyonu ya da kan ürünlerinin kullanımı, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı, sağlıksız koşullarda insan vücuduna yapılan dövme ve piercing (vücudun delinmesi), güvenli olmayan cinsel ilişki ve anneden bebeğe doğum sırasında geçmesi şeklinde sıralanıyor.

Hepatitten korunmanın en etkili yöntemlerin başında hepatit A ve hepatit B aşısı gelirken, hepatit C virüsü için ise henüz bir aşı bulunmuyor. Ayrıca hastalığın bulaşması konusunda bilinçlenme ve tedbir alma da son derece önem taşıyor.

 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 16:40
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