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Dünyada 2014 Böyle Geçti

2014'te dünyanın farklı bölgelerinde savaş, çatışma, siyasi kriz, terör saldırıları ve doğal afetler yaşanırken, Suriye'deki iç savaş, IŞİD terör örgütünün saldırıları ve Ukrayna'daki çatışmalar dünya gündeminde öne çıktı.

Dünyada 2014 Böyle Geçti

2014'te dünyanın farklı bölgelerinde savaş, çatışma, siyasi kriz, terör saldırıları ve doğal afetler yaşanırken, Suriye'deki iç savaş, IŞİD terör örgütünün saldırıları ve Ukrayna'daki çatışmalar dünya gündeminde öne çıktı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 12:05
Dünyada 2014 Böyle Geçti
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2014'TE DÜNYADA SAVAŞ, ÇATIŞMA, TERÖR SALDIRILARI YAŞANIRKEN, SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ, IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRILARI VE UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMALAR DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKTI.

2014'te dünyanın farklı bölgelerinde savaş, çatışma, siyasi kriz, terör saldırıları ve doğal afetler yaşanırken, Suriye'deki iç savaş, IŞİD terör örgütünün saldırıları ve Ukrayna'daki çatışmalar dünya gündeminde öne çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması, Irak, Afganistan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yaşanan çatışma ve terör olayları ile Batı Afrika ülkelerinde 6 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Ebola salgını, yıla damga vuran diğer olaylar oldu.

Suriye'deki iç savaş 2014 yılında da devam ederken, ülkedeki çatışmalarda ölenlerin sayısı 200 bini geçti, 3,3 milyon Suriyeli ise sığınmacı durumuna düştü.

Dikkat çekici bir diğer gelişme de Ukrayna'da yaşandı. Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği ile yapacağı ortaklık anlaşmasını askıya alması üzerine başlayan protestolar kısa sürede siyasi krize dönüştü. Hükümet yanlıları ve karşıtları arasında yaşanan gerilim Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanırken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ülkenin doğusunda ve Kırım'da bağımsızlık ilan etti. Kırım parlamentosu, Başbakan Anatoliy Mogilev'i görevden alarak yerine Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov'u atadı ve bağımsızlık referandumu kararı aldı.

Kırım'da Rusya'ya bağlanma konusunda silahların gölgesinde yapılan referandumdan yüzde 96,7 oranında evet oyu çıktı. Uluslararası kamuoyu tarafından hukuk ihlali olarak nitelendirilen referanduma usulsüzlükler damga vururken Kırım Seçim Komisyonu katılımın yüzde 83,1 olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulması anlaşmasını imzaladı.  Böylelikle, Kırım ve Sivastopol resmen Rusya'ya bağlandı. Başta AB ve ABD olmak üzere uluslararası kamuoyu Kırım'ın ilhakına sert tepki gösterdi. Rusya'ya yaptırım kararı alan AB, Rus gazını Avrupa'ya aktarması düşünülen Güney Akım projesini iptal etti.

(AA/FEZ)  AA’NIN “DÜNYADA 2014 BÖYLE GEÇTİ” DEĞERLENDİRMESİ EKTEDİR

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