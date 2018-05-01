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Dünyada, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.

Dünyada, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:28
Dünyada, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.
Başkentte Monas ve Bundaran HI gibi merkezi noktalarda toplanan yaklaşık 60 bin işçi, maaşların yükseltilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep eden sloganlar atarak Başkanlık Sarayı’na yürüdü.

Bogor ve Bekasi gibi civar kentlerdeki işçilerin de yoğun ilgi gösterdiği başkentteki kutlamalarda, işçilerin bağlı bulunduğu sendika ve kurumlara göre farklı kıyafetler giymesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bu arada Endonezya İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Said İkbal de yaptığı açıklamada, işçilerin hükümetten maaşlarının artırılması ile pirinç, benzin ve elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yanı sıra Çin gibi ülkelerden vasıfsız işçi ithalatının durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Polis, gösteri alanlarında yoğun güvenlik tedbirleri alırken, bazı ana yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

 


Son Güncelleme: 01.05.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
Endonezya1MayısKutlamaları
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