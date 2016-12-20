Dünyaca Ünlü Sporcuya Bıçaklı Saldırı

Ünlü tenisçinin basın sözcüsü Karel Tejkal'in yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki tenisçinin Prostejov kentindeki evine hırsız girdiği ve soyguncu ile karşılaşan sporcunun sol elinden yaralandığı bildirildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çek tenisçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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