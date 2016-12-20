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20 Aralık 2016 Salı 14:36

Dünyaca Ünlü Sporcuya Bıçaklı Saldırı

Dünyaca Ünlü Sporcuya Bıçaklı Saldırı
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ÇEK TENİSÇİ PETRA KVİTOVA'NIN, EVİNE GİREN HIRSIZ TARAFINDAN BIÇAKLANDIĞI DUYURULDU

İki kez Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Çek sporcu Petra Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Ünlü tenisçinin basın sözcüsü Karel Tejkal'in yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki tenisçinin Prostejov kentindeki evine hırsız girdiği ve soyguncu ile karşılaşan sporcunun sol elinden yaralandığı bildirildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çek tenisçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

2011 ve 2014 yıllarında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanan Kvitova'nın, önümüzdeki ay Avustralya'da düzenlenecek Hopman Cup'tan çekildiği açıklandı.



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