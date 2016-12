Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti

George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti



İngiltere'deki evinde ölü bulunan ünlü şarkıcıdan gelen haber, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Michael'ın ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu açıklandı. Bir Noel gününde ölen Michael'ın hayranları, sosyal medyada, ünlü şarkıcının "Last Christmas" (Geçen Noel) parçasının klibinden görüntüler paylaşarak, bu acı tesadüfe dikkat çekti.George Michael'ın menajeri Michael Lippman, ünlü şarkıcının ölüm nedenini "kalp yetmezliği" olarak açıkladı.Oxfordshire'daki evinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcının ölüm nedeni hakkında daha önce polisten yapılan açıklamada, "şüpheli bir durum" olmadığı belirtilmişti.Polis açıklamasında, ambulansın, Michael'ın yaşadığı eve yerel saatle 13.42'de ulaştığı ancak 53 yaşındaki şarkıcının ölü bulunduğu belirtildi.Babası 1950'li yıllarda İngiltere'ye göç eden Güney Kıbrıslı Rum bir lokantacı, annesi ise İngiliz bir dansçı olan Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou'ydu. 1980'li yıllarda Wham! grubuyla ün kazanan George Michael daha sonra solo kariyerine başlamış ve pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri olmuştu.Bir Noel gününde ölen Michael'ın birçok hayranı, sosyal medyada, ünlü şarkıcının "Last Christmas" (Geçen Noel) parçasının video klibini paylaşarak, bu acı tesadüfe dikkat çekti.2011 yılında zatürre olarak, haftalarca Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir hastanede tedavi gören Michael, iyileştikten sonra yaptığı açıklamada, ölümden döndüğünü söylemişti.İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. 2006 yılında uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığını itiraf eden Michael'ın ehliyetine iki yıl el konulmuştu.Michael 2010'da da Londra'da aracıyla bir fotoğrafçı dükkanına girmiş, kaza sonrası gözaltına alınmış ve yine uyuşturucu aldığını kabul etmişti. Sekiz hafta cezaevinde kalan Michael'ın ehliyetine yine el konulmuştu.Yıllarca cinsel tercihi hakkında açıklama yapmayı reddeden Michael, 1998 yılında ABD'de sonradan polis olduğu ortaya çıkan bir erkeğe bir parkın tuvaletinde cinsel ilişki teklifinde bulunması sonrası gözaltına alınmasının ardından eşcinsel olduğunu söylemişti.25 Haziran 1963'te Londra'da doğan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou’ydu. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilen Michael, aynı zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biriydi.Michael, sanat kariyeri boyunca sayısız rekor ve başarıya imza atmış, başta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almış, 100 milyonu aşkın satış başarısı elde etmiştir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapında yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü şarkıları yazmış, bestelemiş ve yorumlamıştı. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almıştı. Michael'in tüm orijinal albüm çalışmaları İngiltere'de bir numaraya kadar yükselmişti ve tüm şarkıları Top 40'da yer almıştı. Sadece Cowboys & Angels bu başarıyı yakalayamadı.George Michael aynı zamanda birçok sanatçıya örnek olmuştu. Bu isimler arasında Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams bulunuyor. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulması ve video kliplerin 80'lerde gelişmesinde en büyük rolü olan üç şarkıcıdan biriydi. Video kliplerindeki başarısı ona Video Vanguard ödülü kazandırmıştı. George Michael, bunun dışında siyasi görüşleri, yardım çalışmaları ile de dikkat çekmekteydi.