Dünyaca Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

ABD'li aktör ve oyun yazarı Sam Shepard, Kentucky'deki evinde 77 yaşında hayatını kaybetti.ABD'li aktör ve Oyun yazarı Sam Shepard hayatını kaybetti. Ailesi, 77 yaşındaki sanatçının Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.Shepard, 1979 yılında yazdığı Buried Child adlı oyunla Pulitzer Drama Ödülü'nü kazanmıştı.Samuel Shepard Rogers ABD'li oyun yazarı, yazar ve aktör. Eserlerinin çoğu açık sözlülüğüyle bilinir. Oyunlarında, ABD'nin batısına has yaşamı gerçekçi bir anlayışla ele aldı. Tiyatro ve film oyunculuğuyla da adından söz ettirmiştir. New York dergisi bir zamanlar 'kuşağının en büyük Amerikan oyun yazarı' olarak nitelendirdi.