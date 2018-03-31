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Dünyaca ünlü oyuncudan kötü haber!

Dünyaca ünlü oyuncudan kötü haber!

31 Mart 2018 Cumartesi 14:33
Dünyaca ünlü oyuncudan kötü haber!
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Arnold Schwarzenegger ameliyata alındı!

Terminatör filmlerinin efsane oyuncusu Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı.

Avusturya kökenli ABD'li ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı.

ARNOLD SCHWARZENEGGER KİMDİR?

Arnold Schwarzenegger, 30 Temmuz 1947 tarihinde Avusturya'nın Thal şehrinde doğdu. 20 yaşındayken vücut geliştirme sporuna başladı ve Bay Iniverse unvanını kazanan genç isim oldu. Vücut geliştirme için yeni bir uluslararası kitle yaratarak, kendini bir spor ikonuna dönüştürdü.

1968'de Amerika'ya göç etti. Beş Mr. Universe unvanını ve yedi Mr. Olympia unvanını kazandı. Daha sonra  , Wisconsin Üniversitesi'nden bir üniversite derecesi almak için devam etti ve ABD vatandaşı oldu.

Schwarzenegger, 1984 yılında Jim Cameron’ın bilim-kurgu gerilim filmi Terminator’in baş karakteri olarak sinema tarihine adını altın harflerle kazıttı.

Terminator serisinde oynadığı roller için Amerikan Film Enstitüsü'nün “Yüzlerce Kahramanlar ve Kötüler” kategorisinde yer alan tek aktördür. Diğer akılda kalan karakterler arasında Komando, Predator, İkizler, Toplam Geri Çağırma, Gerçek Yalanlar, Silgi, Teminat Hasarı, Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi ve Sylvester Stallone'un aksiyon filmlerine gösterdiği bir minyatür, The Expendables ve The Expendables'da genişletilmiş rol bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 31.03.2018 14:39
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