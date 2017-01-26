Dünyaca Ünlü Oyuncu Gözaltında!

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf'a gözaltı



Emniyet yetkilileri, LaBeouf'un müzenin önünde kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki bir adamla tartışmaya girdiği, bu esnada adamın atkısını çektiği ve yüzünü çizdiğini aktardı.Yetkililer, LaBeouf'un tartışma sırasında adamı ittiğini de dile getirdi.ABD'de kabahatlar yasası çerçevesinde saldırıyla suçlanan Lebouf'un avukatı henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.LaBeouf, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı gösterilerde boy göstererek "Bizi bölemeyecek." sloganları atmıştı.