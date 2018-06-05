Dünyaca Ünlü Modacı Kate Spade Kendini Asarak İntihar Etti

ABD'li ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, New York'taki dairesinde kendini asarak intihar etti.

ABD'li moda tasarımcısı Kate Spade,New York'taki dairesinde kendini asarak intihar etti.

CANSIZ BEDENİNİ TEMİZLİKÇİ BULDU

Polis kaynakları, kendini asarak intihar eden Spade'in temizlikçi tarafından bulunduğunu açıkladı.

Asıl ismi Katherine Noel Brosnahan olan ünlü modacı kariyerine Mademoiselle dergisinde aksesuar editörlüğü yaparak başladı.

KATE SPADE NEW YORK MODA TASARIM ŞİRKETİNİ KURDU

Ardından 1993'te Kate Spade New York moda tasarım şirketini kurdu. Kate Spade bu isimle çanta, kıyafet, mücevher, koku ve ayakkabılar tasarlayıp piyasaya sürdü. Coach adlı firma geçen yıl bu markayı satın aldı.

MARKASI, ABD'DE 140, DÜNYA GENELİNDE 175 MAĞAZADA SATILIYOR

Kate Spade New York ABD çapında 140, dünya genelinde ise 175 mağazada satılıyor.