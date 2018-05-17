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Dünyaca ünlü karikatüristler Girne’ye Zeytin fidanı dikti

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, bu yıl 17’ncisi yapılacak Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın jürisinde yer alan, Kosova, Türkiye, KKTC, İspanya, Norveç ve Japonya’dan dünyaca ünlü karikatür sanatçıları Girne Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının da katılımıyla bugün Girne’de zeytin fidanı dikti.

Dünyaca ünlü karikatüristler Girne’ye Zeytin fidanı dikti

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, bu yıl 17’ncisi yapılacak Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın jürisinde yer alan, Kosova, Türkiye, KKTC, İspanya, Norveç ve Japonya’dan dünyaca ünlü karikatür sanatçıları Girne Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının da katılımıyla bugün Girne’de zeytin fidanı dikti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
Dünyaca ünlü karikatüristler Girne’ye Zeytin fidanı dikti

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, bu yıl 17’ncisi yapılacak Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın jürisinde yer alan, Kosova, Türkiye, KKTC, İspanya, Norveç ve Japonya’dan dünyaca ünlü karikatür sanatçıları Girne Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının da katılımıyla bugün Girne’de zeytin fidanı dikti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yarışma düzenlendiği günden bu güne, ülkeye gelen jüri üyeleriyle birlikte çeşitli bölgelere zeytin fidanı diktiklerini hatırlatarak, bugün de yine ülkeye gelen sanatçılarla birlikte bu seremoniyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dört yıl önce ekilen zeytin fidanlarının olduğu bölgede bugün Girne Belediyesi Sanat Parkı yapıldığını hatırlatan Güngördü, zeytin ağaçlarının çoğaltılması ve korunması bunun adına farkındalık yaratılması adına çalıştıklarını ifade etti.

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FİDANLARIN ÖNÜNE SANATÇILARIN İSİMLERİ YAZILDI
Belediyeye ait araziye dikilen her zeytin fidanının yanına, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İspanya’dan Omar Perez, Türkiye’den Aziz Yavuzdoğan ve Fethi Develioğlu, Kosova’dan Agim Krasnigi, Kıbrıs’tan Derman Atik, Serhan Gazioğlu, Mustafa Azizoğlu ve Musa Kayra, Japonya’dan Yoshiaki Yokota Norveç’ten Firuz Kutal’ın isimleri yazıldı.
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:44
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