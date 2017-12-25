Dünyaca Ünlü İsim Hayatını Kaybetti!

Dünyaca ünlü isim Bob Givens hayatını kaybetti!

Ünlü çizgi film karakteri Bugs Bunny'nin animatörü 99 yaşında Bob Givens, yaşamını yitirdi.

Bugs Bunny’nin yanında, Tom & Jerry, Daffy Duck, Alvin ve Sincaplar ve Temel Reis çizgi filmleri için modeller tasarlayan ve Bugs Bunny’nin animatör ekibinde yer alan Bob Givens 99 yaşında akut solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Lise eğitiminden sonra ABD’deki Walt Disney Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan ve sonrasında Warner Bros kadrosuna dahil olan Givens’ın tasarımını yaptığı ilk Bugs Bunny dizaynı 1940’da yayınlanmıştı.