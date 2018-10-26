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Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu

Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu

26 Ekim 2018 Cuma 06:21
Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı müslüman oldu

İRLANDALI ŞARKICI SİNEAD O'CONNOR:  "MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM. BU, HER AKILLI İLAHİYATÇININ DOĞAL OLARAK VARACAĞI BİR SONUÇ. TÜM KUTSAL YAZITLAR BİZİ İSLAM'A GÖTÜRÜYOR. İSLAM TÜM DİĞER KUTSAL KİTAPLARI GEREKSİZ KILIYOR"
 

Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

Irish Post gazetesinde yer alan habere göre O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti. 

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkati çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead  O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 09:46
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