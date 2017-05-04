Dünyaca Ünlü Fizikçiden Korkutan Açıklama!



Ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu iddiasına gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi.BBC’nin yeni belgeselinde konuşan Hawking, iklim değişikliği, gök taşı çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirtti.Eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile Dünya’yı gezecek olan Hawking, insanlığın uzayda yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştıracak.