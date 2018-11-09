Dünya Liderleri Pazar Günü Paris\'te Toplanacak





BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN 100\'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK ETKİNLİĞİNE 70\'İN ÜZERİNDE DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILACAKParis, 9 Kasım 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un ev sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı\'nın sona erişinin 100\'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliği ile Paris Barış Forumu\'na 70\'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı katılacak.İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918\'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, Birinci Dünya Savaşı\'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100\'üncü yıl dönümü dolayısıyla pazar günü Şanzelize Caddesi\'nde bulunan Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı\'nda anma töreni düzenlenecek.Türkiye\'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın temsil ettiği anma törenine 70\'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu törene katılacak liderler arasında yer alıyor.Liderler, anma törenin ardından Elysee Sarayı\'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un düzenlendiği öğle yemeğinde bir araya gelecek.Törene katılan liderlerin ayrıca ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu\'na da katılması bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra başlayacak forumun resmi açılış konuşmasını Macron, Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Açılış konuşmalarının ardından "Bilgi ve Demokrasi üzerine deklarasyon" başlıklı oturum düzenlenecek ve birçok lider bu oturumda konuşma yapacak.13 Kasım Salı günü sona erecek Paris Barış Forumu\'nun ikinci ve üçüncü gününde çeşitli oturumlar düzenlenecek.Bu arada yarın Macron, Elysee Sarayı\'nda ABD Başkanı Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.Ayrıca Macron, yarın akşam Paris\'teki Orsay Müzesi\'nde pazar günkü anma törenine katılacak liderlerin onuruna akşam yemeği verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, ziyaret vesilesiyle bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirildi.(AA/RÇ/HÖ)