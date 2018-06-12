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Dünya Kupası İçin Geri Sayım

Moskova,12 Haziran 18 (.):Rusya\'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar tamamlandı.Elemeleri geçen 32 ülkenin milli takımının 64 maç yapacağı şampiyona Rusya’nın 11 farklı şehrinde 12 stadyumda yapılacak.Sadece başkent Moskova\'da Lujniki ve Spartak stadyumunda final maçı dahil 12 maç oynanacağı şampiyonada diğer maçlar ise St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Nijniy Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Soçi,...

Dünya Kupası İçin Geri Sayım

Moskova,12 Haziran 18 (.):Rusya\'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar tamamlandı.Elemeleri geçen 32 ülkenin milli takımının 64 maç yapacağı şampiyona Rusya’nın 11 farklı şehrinde 12 stadyumda yapılacak.Sadece başkent Moskova\'da Lujniki ve Spartak stadyumunda final maçı dahil 12 maç oynanacağı şampiyonada diğer maçlar ise St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Nijniy Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Soçi,...

12 Haziran 2018 Salı 14:08
Dünya Kupası İçin Geri Sayım

Moskova,12 Haziran 18 (.):Rusya\'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar tamamlandı.

Elemeleri geçen 32 ülkenin milli takımının 64 maç yapacağı şampiyona Rusya’nın 11 farklı şehrinde 12 stadyumda yapılacak.

Sadece başkent Moskova\'da Lujniki ve Spartak stadyumunda final maçı dahil 12 maç oynanacağı şampiyonada diğer maçlar ise St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Nijniy Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd ve Ekaterinburg\'da yapılacak.

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI MAÇLARI İZLEYECEK

Dünya Kupası organizatörleri şampiyonayı izlemek için Rusya\'ya ülke dışından 1 milyonun üzerinde seyirci gelmesini bekliyor.Organizasyonda canlı yayınlarla maçların dünya nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 3 milyar kişinin izleyeceği hesaplanıyor.

RUSYA 8 MİLYAR DOLAR HARCADI
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Rusya, ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası\'na yaklaşık 8 yılda hazırlandı. Ev sahipliği kararının verildiği 2010\'dan bu yana ülkenin 11 şehrinde 10 stadyum inşa edilirken, 2 stadyum ise elden geçirildi. Rusya\'da bu süre içerisinde seyircilerin konaklama imkanlarını arttırmak için 10 bin civarında odaya sahip 62 yeni otel inşa edildi.

Yapılan yatırımlar ulaşım altyapısının geliştirilmesini gerektirdi. Yolların inşası ve tadilatına ek olarak, toplu taşıma hatlarında da yenilikler ve düzenlemeler yapıldı. Rus hükümetinin rakamlarına göre, 2018 Dünya Kupası için inşa edilen tüm altyapının yaklaşık maliyeti 480 milyar ruble (yaklaşık 8 milyar dolar) oldu.


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Maçların yapılacağı şehirlerde ayrıca sıkı güvenlik önlemleri alınırken, 32 farklı ülkeden yaklaşık 150 yabancı polis Uluslararası Polis İş Birliği Merkezi\'nde görev yapacak.Ayrıca maçın yapılacağı şehirlerde turistler için özel polisler görevlendirilirken, Moskova\'ya mevcut polis miktarına ilave olarak bin 500 polis daha sevk edildi.

(AA/FG)
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