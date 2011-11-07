Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dünya Turizm Forumu

Kktc'de yapılacak Amforht'un Dünya Turizm Fuarı cuma gün başlıyor .

Dünya Turizm Forumu

Kktc'de yapılacak Amforht'un Dünya Turizm Fuarı cuma gün başlıyor .

07 Kasım 2011 Pazartesi 16:51
Dünya Turizm Forumu
banner238

Merkezi  Fransa`nın başkenti Paris`de bulunan  Dünya Konaklama ve Turizm Birliği’nin (AMFORHT),  bu yıl KKTC’de gerçekleşecek Dünya Turizm Forumu, 11 Kasım Cuma günü başlıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü’nde yer alacak Forum, 3 gün sürecek.

GAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC’de ilk kez düzenlenecek ülke tanıtımı ve ülke turizminin tanıtılması açısından büyük önem taşıyan Dünya Turizm Formuna katılacak İtalya, Portekiz, Fas ve İspanya’da bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Elçilik ve Konsolosluklarının yoğun engelleme çabaları ve protestolarının olumlu sonuç vermediği ifade edilerek , Dünya Konaklama ve Turizm Birliği’nin (AMFORHT) 2011 Dünya Turizm Forumunun gerçekleşeceği belirtildi.    

Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Turizm Eğitim Birliği (GAU-INTEB) Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmet Esenyel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünya turizm ve turizm eğitimine  yön veren 50’nin üzerinde bilim insanının KKTC’ye geleceği belirtilerek Rum tarafının engelleme yönündeki baskılarına bilimsel duruş ve sorumluluk yanında bilimin evrenselliğinin izin vermediğini vurguladı.

Dünya turizmine yön veren 50’nin üzerinde kanaat önderinin katılacağı Dünya Turizm Forumunun ambargoları delerek ülke tanıtım ve ülke turizmine önemli katkılar yapacağına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Esenyel, GAÜ Girne Kampüsünde 3 gün sürecek forum kapsamında çeşitli konu başlıkları ile düzenlenecek oturumlarda dünya turizmine yön verecek bilimsel kararların alınacağını vurguladı.

İtalya, Portekiz, Fas ve İspanya gibi dünyanın önde gelen turizm ülkeleri ve turizm eğitiminin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu aday ülkeler arasından KKTC ve GAÜ’nün seçildiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Esenyel,  KKTC resmi makamlarının Dünya Turizm Formunun KKTC’de düzenlenecek olmasını destekledikleri ifade ederek  Rum tarafının baskılarına rağmen dünya turizmine yön veren kanaat önderlerinin KKTC’ye gelecek olmasının ülke tanıtımı ve turizminin tanıtılması açısından önemine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 07.11.2011 16:51
Anahtar Kelimeler:
TurizmFuarDünyaturizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim