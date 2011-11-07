Merkezi Fransa`nın başkenti Paris`de bulunan Dünya Konaklama ve Turizm Birliği’nin (AMFORHT), bu yıl KKTC’de gerçekleşecek Dünya Turizm Forumu, 11 Kasım Cuma günü başlıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü’nde yer alacak Forum, 3 gün sürecek.

GAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC’de ilk kez düzenlenecek ülke tanıtımı ve ülke turizminin tanıtılması açısından büyük önem taşıyan Dünya Turizm Formuna katılacak İtalya, Portekiz, Fas ve İspanya’da bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Elçilik ve Konsolosluklarının yoğun engelleme çabaları ve protestolarının olumlu sonuç vermediği ifade edilerek , Dünya Konaklama ve Turizm Birliği’nin (AMFORHT) 2011 Dünya Turizm Forumunun gerçekleşeceği belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Turizm Eğitim Birliği (GAU-INTEB) Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmet Esenyel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünya turizm ve turizm eğitimine yön veren 50’nin üzerinde bilim insanının KKTC’ye geleceği belirtilerek Rum tarafının engelleme yönündeki baskılarına bilimsel duruş ve sorumluluk yanında bilimin evrenselliğinin izin vermediğini vurguladı.

Dünya turizmine yön veren 50’nin üzerinde kanaat önderinin katılacağı Dünya Turizm Forumunun ambargoları delerek ülke tanıtım ve ülke turizmine önemli katkılar yapacağına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Esenyel, GAÜ Girne Kampüsünde 3 gün sürecek forum kapsamında çeşitli konu başlıkları ile düzenlenecek oturumlarda dünya turizmine yön verecek bilimsel kararların alınacağını vurguladı.

İtalya, Portekiz, Fas ve İspanya gibi dünyanın önde gelen turizm ülkeleri ve turizm eğitiminin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu aday ülkeler arasından KKTC ve GAÜ’nün seçildiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Esenyel, KKTC resmi makamlarının Dünya Turizm Formunun KKTC’de düzenlenecek olmasını destekledikleri ifade ederek Rum tarafının baskılarına rağmen dünya turizmine yön veren kanaat önderlerinin KKTC’ye gelecek olmasının ülke tanıtımı ve turizminin tanıtılması açısından önemine dikkat çekti.