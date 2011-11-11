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Dünya Turizm Formu KKTC'de

Kokteylde konuşan Başbakan Küçük, bu yıl KKTC turizm sektöründe en verimli yılın yaşandığına işaret etti

Dünya Turizm Formu KKTC'de

Kokteylde konuşan Başbakan Küçük, bu yıl KKTC turizm sektöründe en verimli yılın yaşandığına işaret etti

11 Kasım 2011 Cuma 11:03
Dünya Turizm Formu KKTC'de
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Merkezi Paris’te bulunan Dünya Konaklama ve Turizm Birliği’nin (AMFORHT) bu yılki Dünya Turizm Formu bugün KKTC’de başladı. 13 Kasım’a kadar GAÜ Karmi Kampusu’nda yer alacak forumun resmi

açılışı dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı ve kokteyl yapıldı.

Kokteylde konuşan Başbakan Küçük, bu yıl KKTC turizm sektöründe en verimli yılın yaşandığına işaret ederek, hükümetin turizm alanında 2011 yılındaki hedeflerine ulaştığını vurguladı.

Kokteyl öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Turizm Eğitim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmet Esenyel de, Dünya Turizm Formu’nun tüm engellere karşın KKTC’de düzenlenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Merit Oteller Grubu Başkanı Reha Arar da ise, Amforth 42’inci dünya toplantısının KKTC’de gerçekleşmesinin onur verici olduğunu belirtti.

Rum tarafının toplantının KKTC’de gerçekleşmemesi için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Reha Arar, bu engellemelere tüm cesareti ile karşı koyan ve toplantı için KKTC’ye gelen Amforht Başkanı Phillippe FRANCOIS ile Amforth Genel Sekreteri Martyn Ferry’ye teşekkür etti.  

Amforht Başkanı Phillippe Francois de, KKTC’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Francois, Amforht’un yönetim kurulunda KKTC’nin temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KÜÇÜK: “TURİZME ÖNCELİK VERİYORUZ”

Basın toplantısının ardından verilen kokteylde konuşan Başbakan İrsen Küçük, turizm sektörünün KKTC ekonomisindeki önemine işaret ederek, hükümetin turizm sektörüne öncelik verdiğini söyledi. 

Meclis’te dün yeni turizm yasasının oybirliği ile geçtiğini anımsatan Başbakan, böyle bir organizasyonun Rum tarafının tüm engellerine ve KKTC’ye uygulanan izolasyonlara rağmen gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. 

Tüm engellere rağmen KKTC turizm sektöründe 1974 yılından bu yana en verimli yılın yaşadığına işaret eden Küçük, hükümetin turizm alanında 2011 yılındaki hedeflerine ulaştığını belirtti. 

Özellikle değişik destinasyonlarından KKTC’ye düzenlenen charter seferlerinin bu artışta önemli rol oynadığını söyleyen Küçük, charter seferlerinin sekteye uğratılmamasında anavatan Türkiye’nin önemli rol oynadığını söyledi. 

Londra Turizm Fuarı’na da değinen Başbakan Küçük, fuara KKTC’den Turizm Bakanı Ünal Üstel ile ekibinin katıldığını, burada çok etkili tanıtım yapıldığını anımsattı ve hedeflerinin KKTC’de yılın 12 ayı boyunca turizm potansiyeli oluşturmak olduğunu ifade etti.

Başbakan Küçük, 2012 yılının 2011 yılına kıyasla daha iyi olacağını ekledi.

Başbakan Küçük’ün konuşmasının arından AMFORTH Başkanı Phillipe Francois, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektör Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Turizm Eğitim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmet Esenyel, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Turizm Eğitim Kurulu Başkanı yardımcısı Emete Toros ve Merit Oteller Grubu Başkanı Raha Arar’a teşekkür plaketleri takdim edildi. 

Son Güncelleme: 11.11.2011 11:03
Anahtar Kelimeler:
DünyaIrsen KüçükToplantıTurizmGaü
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