Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...

Muz bitkilerinin kökleri, Panama hastalığına sebep olan bir toprak mantarının tehdidi altında. Bilim insanları laboratuvarda muz üretmek gibi çözümler üstüne çalışıyor.

Çin, Avustralya, Afrika ve Hindistan'daki muz çifliklerini çoktan etkileyen bu hastalığın Latin Amerika'ya yayılmaması için uzmanlar ve geliştiriciler seferber olmuş durumda.

Durum böyleyken muzun genlerini değiştirerek hastalığa dirençi hale getirilmeye çalışılıyor. Bu konuyla ilgili ilk deneme Avusturya'da yapıldı. Hastalığa dirençli muz yetiştirilmeye başlanması için minimum 5 yıl süre gerekiyor.