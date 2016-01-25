Dünya Savaşı Bu Yüzden Çıkacak

Rusya Bilimler Akademisi: Dünya savaşı uzay çöpünden dolayı çıkacak

Rus uzmanlar uzay enkazlarına dikkat çekerek, çıkabilecek muhtemel bir dünya savaşına neden olabileceğini belirttiler





Rusya Bilimler Akademisi (RAN) uzmanları yaptıkları uyarıda artan uzay çöpünün yarattığı sorunları dile getirerek muhtemel bir dünya savaşına neden olabileceği uyarısında bulundular.



Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre Rusya Bilimler Akademisi uzmanı Vitaly Adushkin, sunduğu raporda daha önce uzaya fırlatılan ve şu an kullanılmayan enkaz durumundaki birçok uydu ve uydulardan kopan uzay çöplerinin bir gün askeri amaçlı uydulara zarar verebileceğini söyledi. Rus uzman gerçekleşebilecek böyle bir kazanın vereceği zararın anlayışla karşılanmayacak zor bir durum oluşturacağı uyarısında bulundu.

Rus bilim adamı ortaya çıkacak tabloda alınan sinyallerin 'tanımlanmayan araç' olarak algılanacağını ve zaten mevcut durumu sıkıntılı dünya siyasetinde savaşa yol açabileceğini düşünüyor.

Rusya Bilimler Akademisi'ne göre şu anda 20 binden fazla dünya yörüngesinde bulunan irili ufaklı eski uydu bulunuyor ve bunların en ufağı saate 34 bin 500 kilometre saatle hareket ediyor. The Guardian'a göre 1960'lı yıllarla kıyaslandığında Dünya'nın etrafındaki uzay enkazı miktarı iki katından fazla.









Son Güncelleme: 25.01.2016 17:24