banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
CTP'DEKİ KAVGA NE?
CTP'DEKİ KAVGA NE?
Mustafa Cengiz Hayatını Kaybetti!
Son Dakika
Lefkoşa'da ani ölüm...
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Dünya şampiyonu ölümden döndü!

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 13. yarışı olan Belçika GP’inde oldukça ciddi bir kaza yaşandı.

Dünya şampiyonu ölümden döndü!

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 13. yarışı olan Belçika GP’inde oldukça ciddi bir kaza yaşandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:16
Dünya şampiyonu ölümden döndü!

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 13. yarışı olan Belçika GP’inde oldukça ciddi bir kaza yaşandı.

Kariyerinde iki kez Formula 1 dünya şampiyonluğu yaşayan McLaren pilotu Fernando Alonso, Belçika'da izleyenleri korkutan bir kazaya karıştı.

Fernando Alonso, ilk turun ilk virajında Renault pilotu Nico Hulkenberg'in arkadan çarpması sonucu aracının kontrolünü kaybetti.

Aracı kontrolsüz bir şekilde öne fırlayan Fernando Alonso, Sauber pilotu Charles Leclerc'in üzerinden uçtu.

Pilotlar yürekleri ağızlara getiren kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldular.

Arabası paramparça olan Fernando Alonso, kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Kazadan sonra devam eden yarışta Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor!
Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye'ye övgü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye'ye övgü
ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle
ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle
ABD'li Senatör Mccain Hayatını Kaybetti
ABD'li Senatör Mccain Hayatını Kaybetti
Afganistan'daki DEAŞ elebaşı öldürüldü
Afganistan'daki DEAŞ elebaşı öldürüldü
Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları karşısında Türkiye ve Katar'ın tutumundan övgüyle söz etti
Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları karşısında Türkiye ve Katar'ın tutumundan övgüyle söz etti
İsrail polisi Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Afganistan'daki DEAŞ elebaşı öldürüldü
Afganistan'daki DEAŞ elebaşı öldürüldü
Yahudi Yerleşimcilerden İsrail Polisi Eşliğinde Aksa'ya Baskın
Yahudi Yerleşimcilerden İsrail Polisi Eşliğinde Aksa'ya Baskın
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bölgede En İyi İlişkilere Sahip Oldukları Ülkelerin Başında Türkiye'nin Geldiğini Belirtti
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bölgede En İyi İlişkilere Sahip Oldukları Ülkelerin Başında Türkiye'nin Geldiğini Belirtti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim