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Dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı evine döndü

2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı, başkent Paris'e geldi. 

Dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı evine döndü

2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı, başkent Paris'e geldi. 

17 Temmuz 2018 Salı 06:27
Dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı evine döndü

2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı, başkent Paris'e geldi. 

Futbolda, Rusya'nın başkenti Moskova'da önceki akşam oynanan Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek, mutlu sona ulaşan Fransa Milli Takımı, dün evine döndü. 

Dünya Kupası'nı 20 yıl aradan sonra 2. kez kazanma başarısını gösteren Fransa Milli Takımı, başkent sokaklarında üstü açık otobüsle zafer turu attı. "Maviler" olarak anılan milli takım, zafer turunda son olarak Paris'in ünlü Champs-Elysees bulvarında kendilerini bekleyen binlerce taraftarı selamladı. Champs-Elysees'deki tur sırasında Dünya Kupası, Fransız oyuncuların ellerinde yükselirken, şampiyonluk büyük coşkuyla kutlandı. 

Fransa Milli Takımı, daha sonra Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından kabul edildi. Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ve futbolcuları tek tek selamlayan Macron, bin 300 davetlinin hazır bulunduğu sarayın bahçesinde kısa bir konuşma yaptı. 

Macron, "Bu kupayı kazandığınız ve bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim. Birlik içinde olduğunuz için teşekkür ederim. Burada olan ailelere ve takıma de teşekkür ediyorum. Değişmeyin, bu takım çok güzel." dedi. 

Futbolculara buraya nereden geldiklerini unutmamaları gerektiğini söyleyen Macron, bu takımın arkasında tüm Fransızların olduğunu dile getirdi. 

Bu arada, Elysee Sarayı, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine Cumhurbaşkanı Macron tarafından birkaç ay içinde ülkedeki en yüksek dereceli nişan olan Legion d'Honneur verileceğini duyurdu.
 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 09:55
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