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Dünya sağlık örgütünden önemli uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'de kanserden dolayı tahmini 9,6 milyon kişinin hayatını kaybedeceği ve küresel kanser yüküne de 18,1 milyon yeni vakanın ekleneceğini duyurdu.DSÖ’ye bağlı Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) küresel kanser yüküne ilişkin yeni raporu açıklandı.

Dünya sağlık örgütünden önemli uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'de kanserden dolayı tahmini 9,6 milyon kişinin hayatını kaybedeceği ve küresel kanser yüküne de 18,1 milyon yeni vakanın ekleneceğini duyurdu.DSÖ’ye bağlı Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) küresel kanser yüküne ilişkin yeni raporu açıklandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:22
Dünya sağlık örgütünden önemli uyarı!

Bu yıl 18,1 milyon kişiye kanser tanısı konulacak

Raporda, dünyadaki kanser vakalarına bu yıl tahmini 18,1 milyon yenisinin ekleneceği ve 9,6 milyon insanın da kanserden yaşamının yitireceği bilgisine yer verildi.

Küresel çapta her 8 erkekten biri ve her 11 kadından birinin, bu yıl kanserden öleceği uyarısında bulunulan raporda, dünyada şu an son 5 yıllık dönemde kanser teşhisi konulan yaklaşık 43,8 milyon kişinin yaşadığı belirtildi.

Raporda, kanser yükünün çoğalmasında en önemli etkenler ise dünya nüfus yoğunluğunun artması, yaşlılık ve diğer ekonomik ve sosyal faktörler olarak gösterildi.

Dünyadaki kanser vakalarının yüzde 23,4'ünün ve ölüm oranlarının yüzde 20,3'nün Avrupa'da, en çok kanser ölümlerinin ise yüzde 60 ile Asya kıtasında yaşandığı bilgisine yer verildi. Raporda, Avrupa kıtasının nüfusunun, dünya nüfusunun yüzde 9'unu oluşturduğuna dikkat çekildi.

Küresel nüfusun yüzde 13,3'ünü oluşturan Amerika kıtasında ise kanser vakalarının yüzde 21, ölümlerinin de yüzde 14,4 olduğu aktarıldı.

IARC raporunda, kanser vakaları içinde akciğer kanserinin en ölümcül olduğu, bunu kadınlarda göğüs kanseri ve kolorektal kanserlerin izlediği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca tütün tüketiminin önlenmesine yönelik kampanyaların, taramaların ve İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşılaması gibi tedbirlerin kanser vakalarının azalmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

IARC'in 185 ülkeden elde ettiği verilerden hazırlanan raporda, her 5 erkekten biri ve her 6 kadından birinin yaşamı boyunca kansere yakalanacağı kaydedildi.

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