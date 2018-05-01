Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 7 milyon kişi, bu yüzden ölüyor

Hava kirliliği nedeniyle yılda 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini açıklayan Adhanom, hükümetleri hava kirliliği ile mücadele etmeye çağırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü korkutucu tabloyu açıkladı: Hava kirliliği her yıl en az 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Cenevre’de konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, dünya genelinde on kişiden dokuzu yüksek oranda zararlı maddeler içeren havayı teneffüs ettiğini açıkladı.

Kirli havanın herkesin ancak özellikle de yoksulların hayatını tehdit ettiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ının kalkınmakta olan ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde yaşadığını ifade etti. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Adhanom, Asya ve Afrika’nın krizin en yoğun şekilde görüldüğü bölgeler olduğunu söyledi.

AÇIK ATEŞTE YEMEK PİŞİRMEK, MİLYONLARCA KİŞİYİ ZEHİRLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi evlerinde sağlığa zararlı duman oluşmadan yemek pişirme olanağına sahip değil. Örgüt, açık ateşte yemek pişirmenin ve bunun sonucu oluşan dumanın milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde 4 milyon 200 bin kişi ise doğrudan kirli havayı soluduğu için hayatını kaybediyor. Sanayi tesisleri, otomobiller ve diğer ulaşım araçlarının açığa çıkardığı sağlığa zararlı gazların ölümlerde büyük rol oynadığını açıklayan örgütün verilerine göre, kirli hava partikülleri solunum yollarına, ciğerlere ve oradan da kan-dolaşım sistemine girerek insan sağlığını tehdit ediyor.

DSÖ, hava kirliliğinin yetişkinlerde kalp-dolaşım sistemindeki bozukluklara bağlı ölümlerin dörtte birinin sorumlusu olduğunu açıkladı. Ayrıca örgüt, felç vakalarının yüzde 25’i, akciğer kanseri vakalarının yüzde 30’u ve kronik ciğer rahatsızlıklarının yüzde 43’ü de hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor.