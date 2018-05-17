Dünya Nüfusu Kentlere Taşınıyor...



Dünyanın en kalabalık kenti olan Japonya’nın başkenti Tokyo, bu unvanı, 10 yıl sonra Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye kaptıracak.



Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin raporuna göre, 2050’de dünya nüfusunun üçte ikisi, kentlerde yaşıyor olacak. 2050 yılına kadar 2,5 milyar kişi daha kent nüfusuna eklenecek ve bugün yüzde 55 olan kentlerde yaşayanların dünya nüfusuna oranı yüzde 68'e ulaşacak.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, dünyada kırsal kesimden kentlere göç, 2050 yılına dek artarak devam edecek. 1990 yılında 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip sadece on mega kentin varken, 2030'a kadar bu sayı 43'ü bulacak.Kentleşme hızındaki en büyük artışsa, yeryüzünün en kalabalık iki ülkesi, Çin ve Hindistan ile, Afrika ülkelerinden Nijerya’da olacak.



37 milyon kişiyle, dünyanın en kalabalık kenti olan Japonya’nın başkenti Tokyo’nun unvanını ise, 2028’de, halen 29 milyonluk nüfusa sahip Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi alacak. Bugün itibarıyle, en kalabalık kentler listesinde, Tokyo ve Yeni Delhi’yi, 29 milyoluk nüfusuyla Şanghay, 22’şer milyonluk nüfuslarıyla Mexico City ve Sao Paulo, yaklaşık 20 milyonluk nüfuslarıyla Kahire, Mumbai, Pekin ve Dakka izliyor.BM raporuna göre, 2050’de Hindistan sadece dünyanın en kalabalık kentine sahip olmakla kalmayacak, Çin’i geçerek en büyük nüfusa sahip ülke konumuna da gelecek.