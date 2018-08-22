Dünya Müslümanları bayramı coşkuyla karşıladı

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan bazı ülkelerdeki Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Çin'in başkenti Pekin’de kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camii'nde bir araya gelen Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu.

Aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kıldı ve bayramlaştı. Bayramın birinci günü kurbanlık satışlarının devam ettiği Pekin’de bazı Çinli Müslümanlar da kurbanlıklarını camiden temin etti.

Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında "Darul Ulumil Hamidiye" şeklinde geçen Niucie Camii, Çin kaynaklarında da "Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang" olarak anılıyor.

Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.

Tayland

Tayland'da merkezi camiler, bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Cemaati en kalabalık camilerden olan Patani'deki Mescid Fathoni'yi sabah namazından itibaren dolduran Müslümanlar, önce cami imamı Abdurrezak Vansu tarafından verilen bayram vaazını dinledi.

Vansu, bütün Müslümanlar için dua etti. Daha sonra bayram namazı kılındı, ardından da Kurban Bayramı'nın ilk bayramlaşmaları cami içinde gerçekleştirildi.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Patani'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, vatandaşlarla bayramlaşarak Türkiye halkının selamlarını iletti.

Nepal

Güney Asya ülkesi Nepal'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin güney doğusunda Kosi eyaletinin İnaruwa kentinde yaşayan Müslüman halk sadece bayram namazını kıldıkları ve "Eidgah" adını verdikleri bahçede bir araya geldi.

İmam, hutbede Kurban Bayramı'nın önemine değinerek kardeşlik mesajı verdi. Namazının ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal'de 26 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çoğunluğu Hinduizmi kabul eden Nepal halkının yaklaşık yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Genellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Müslüman halk, hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor