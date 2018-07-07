Dünya Kupasının Oynandığı Soçi'de Sel Krizi!

Dünya Kupasının çeyrek final maçlarının oynandığı Rusya'nın Soçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Dünya kupası çeyrek final maçının oynandığı Soçi'de aşırı yağışlardan dolayı sel baskını oldu.

SEL HAYATI FELÇ ETTİ

Şehir merkezlerinden mahallelere kadar her yerde su baskınları yaşandığı, Soçi'ye bağlı Adler ilçesinde yağışlar nedeniyle yollar kapandığı ve insanlar araçlarında mahsur kaldığı ifade edildi. Evleri su basan Ruslara belediye ekipleri yardım etti. Yağışlar nedeniyle hayat felç olurken vatandaşların su baskınlarıyla mücadele için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Fişt Stadyumu ve çevresinde su baskınlarıyla karşılaşılmadığı, sadece Adler'in merkezinde su baskınlarının yaşandığı duyuruldu. Öte yandan stadyum çevresinde önlemlerin alındığı bildirildi. Yağışların devam edeceği belirtildi.