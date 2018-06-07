banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98624
ALTIN
187.221
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0260
EURO
5.2897
Gargınsu teslim oldu
GARGINSU TESLİM OLDU
Gençler hırsızlık yaptı
GENÇLER HIRSIZLIK YAPTI
İranlılar tutuklu yargılanacak
İRANLILAR TUTUKLU YARGILANACAK
Saaded 1 gün tutuklu kalacak
SAADED 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282

Dünya Kupası’na doğru: Kupayı sadece 8 ülke kazandı

Futbolda dünyanın en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 değişik ülke kazandı. 

Dünya Kupası’na doğru: Kupayı sadece 8 ülke kazandı

Futbolda dünyanın en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 değişik ülke kazandı. 

07 Haziran 2018 Perşembe 15:14
Dünya Kupası’na doğru: Kupayı sadece 8 ülke kazandı

Futbolda dünyanın en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 değişik ülke kazandı. 

2. Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2014 yılları arasında 20 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım 5 kezle Brezilya olurken, İtalya ve Almanya ise dörder kez mutlu sona ulaştı.

Arjantin ve Uruguay ikişer, İngiltere, Fransa, İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.  Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.
 
URUGUAY, İNGİLTERE VE İSPANYA FİNALDE ÜZÜLMEDİ 

Dünya kupalarında Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak, kupaya ulaşan ülkeler oldu.  İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakalarken, İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.
 
DÜNYA KUPASI’NIN EN DRAMATİK TAKIMI HOLLANDA

Dünya kupalarının en dramatik takımı Hollanda oldu.  "Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken, bir türlü mutlu sona ulaşamadı.  Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'de ev sahibi Batı Almanya, 1978'de yine ev sahibi Arjantin'e finalde mağlup olan Hollanda, 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda da bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya karşısında sahadan yenik ayrıldı.

Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen, tarihlerinde hiç Dünya Kupası kazanamadı.  Bu arada İsveç de bir kez çıktığı finalde, evinde yapılan şampiyonada Brezilya'ya yenildi.

 
ALMANYA 8, BREZİLYA 7 KEZ FİNALİST OLDU 

Dünya kupalarında en çok finalist olan ülkelerse Brezilya ile Almanya oldu. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırırken, İtalya 6, Arjantin ise 5 kez finale yükselmeyi başardı.

Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen, bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

 
FİNALLER VE SONUÇLARI  

banner277
FIFA Dünya Kupası tarihinde yapılan finaller ve sonuçları şöyle:

Tarih Şampiyon Finalist Sonuç  

1930    Uruguay Arjantin 4-2
1934 İtalya Çekoslovakya 2-1 (uzatma)
1938 İtalya Macaristan 4-2
1950 Uruguay Brezilya 2-1 
1954 Batı Almanya Macaristan 3-2
1958 Brezilya İsveç 5-2
1962 Brezilya Çekoslovakya 3-1
1966 İngiltere Batı Almanya 4-2 (uzatma)
1970 Brezilya İtalya 4-1
1974 Batı Almanya Hollanda 2-1
1978 Arjantin Hollanda 3-1 (uzatma)
1982 İtalya Batı Almanya 3-1
1986 Arjantin Batı Almanya 3-2
1990 Batı Almanya Arjantin 1-0
1994 Brezilya İtalya 0-0 (3-2 penaltı)
1998 Fransa Brezilya 3-0
2002 Brezilya Almanya 2-0
2006 İtalya Fransa 1-1 (5-3 penaltı)
2010 İspanya Hollanda 1-0 (uzatma)
2014     Almanya     Arjantin     1-0 (uzatma)

 

banner288
Son Güncelleme: 07.06.2018 19:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı
Fransa'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı
İngiltere Ab İle Ticaretin Gümrük Birliği Esaslarına Uygun Olarak Yürütülmesini Öngören Tedbir Anlaşmasının 2021 Yılının Sonuna Kadar Geçerli Olmasını Önerdi
İngiltere Ab İle Ticaretin Gümrük Birliği Esaslarına Uygun Olarak Yürütülmesini Öngören Tedbir Anlaşmasının 2021 Yılının Sonuna Kadar Geçerli Olmasını Önerdi
İsveç Dışişleri Bakanı
İsveç Dışişleri Bakanı "ermeni Ve Süryani Soykırım" İddialarını Şu Aşamada Kabul Edemeyeceklerini Söyledi
Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2016 yılında 30 bin 300 kişi kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu
Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2016 yılında 30 bin 300 kişi kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu
BM raportöründen Kuzey Kore'ye “Genel Af“ çağrısı
BM raportöründen Kuzey Kore'ye “Genel Af“ çağrısı
İngiliz perakende devi “House Of Fraser” 31 mağazasını kapatıyor
İngiliz perakende devi “House Of Fraser” 31 mağazasını kapatıyor
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı
Tunus'taki göçmen teknesi faciasında 73 cesede ulaşıldı
Çin’de dünyanın en eski hayvanının ayak izi bulundu
Çin’de dünyanın en eski hayvanının ayak izi bulundu
Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe
Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe
İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Yaraladı
İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Yaraladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim