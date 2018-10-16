banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
225.400
DOLAR
5.7070
STERLİN
7.5249
EURO
6.6119
Tır yol içerisine devrildi
Son Dakika
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282
Flaş Haber
Tır yol içerisine devrildi
Kapat

Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısı 952 milyar ruble

Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısı 952 milyar ruble

16 Ekim 2018 Salı 15:14
Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısı 952 milyar ruble

2018 FIFA DÜNYA KUPASI, BAŞTA ALTYAPI YATIRIMLARI VE TURİST HARCAMALARI OLMAK ÜZERE RUS EKONOMİSİNE 952 MİLYAR RUBLELİK KATKI SAĞLADI

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın, 2013 ila 2018 yılları arasında ülke ekonomisine toplam 952 milyar rublelik (yaklaşık 14,6 milyar dolar) katkı sağladığı bildirildi.
Rusya-2018 adlı organizasyon komitesi tarafından yayınlanan raporda, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın Rus ekonomisine katkısı değerlendirildi.
Raporda, kupanın, Rus ekonomisine başta altyapı yatırımları ve turist harcamalarıyla katkı sağladığına işaret edilerek, 2013 ila 2018 yıllarını kapsayan dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelirlerinde ve istihdam alanlarında önemli oranda artış yaşandığı kaydedildi.
Kupanın, söz konusu dönemde Rus ekonomisine toplam 952 milyar rublelik katkı sağladığı belirtilen raporda, bu rakamın, Rusya’nın yıllık GSYH'sinin yüzde 1’ine denk geldiği vurgulandı.
Kupanın düzenlenmesi için Rusya’nın 688 milyar ruble harcadığı bildirilen raporda, turnuvanın ekonomik etkisi dikkate alındığında, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın, Brezilya, Güney Afrika, Almanya ve Güney Kore’de düzenlenen kupalardan daha fazla kazanç sağladığı kaydedildi. 
Raporda, başta turizm gelirleri ve yatırımlara verilen hız sayesinde 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ülke ekonomisine gelecek 5 yıllık süreçte de yılda 150 ila 210 milyar rublelik katkı sağlayacağı belirtildi. 
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 18:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi
Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi
Mıchael kasırgası ABD'de 19 can aldı
Mıchael kasırgası ABD'de 19 can aldı
Güney Ve Kuzey Kore İle Bm Yetkilileri Sınırda Görüştü
Güney Ve Kuzey Kore İle Bm Yetkilileri Sınırda Görüştü
AB Konseyi Başkanı Tusk'tan “Kaşıkçı“ açıklaması
AB Konseyi Başkanı Tusk'tan “Kaşıkçı“ açıklaması
Fas'ta Tren Kazası: 6 Ölü
Fas'ta Tren Kazası: 6 Ölü
Venezuela'nın Yarısı Karanlığa Gömüldü
Venezuela'nın Yarısı Karanlığa Gömüldü
İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Düzensiz Göçmen Krizi
İtalya Ve Fransa Arasında Afrikalı Düzensiz Göçmen Krizi
İran'da Emeklilerden Maaş Protestosu
İran'da Emeklilerden Maaş Protestosu
Kremlin'den
Kremlin'den "soçi Mutabakatı" Açıklaması
İran:
İran: "petrol Fiyatlarının Düşmesini İstiyorsanız Yaptırımları Kaldırın"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim