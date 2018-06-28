Dünya Kupası'nda tarihi olay! Nagatomo'lu Japonya sarı-kartla tur atladı!

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Polonya, Japonya’yı 1-0 mağlup etti. Japonya mağlup olmasına rağmen 4 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Japonya ile Polanya Volgograd Arena Arena'da karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 59. dakikada Jan Bednarek, Polonya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Polanya sahadan 3 puanla ayrılmasına rağmen son sırada yer aldı ve elendi. Japonya yenilmesine rağmen Senegal'in mağlup olmasıyla gruptan ikinci olarak çıktı.