Dünya Kupası kataloğunda ‘Rus kız tavlama’ taktiği

Arjantin Futbol Federasyonu, yayınladığı katalogla büyük tepki çekti.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) Rusya'da yapılacak Dünya Kupası için hazırladığı kitapçık tartışma yarattı.



Skandal kitapçık Arjantin Futbol Federasyonu'nun hazırladığı Dünya Kupası el kitapçığında Dünya Kupası'na giden Arjantinlilerin Rus kadınlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği şoke edici bir biçimde anlatılıyor.



CNN Türk'te yer alan habere göre, Rusya'da yapılacak ve 14 Haziran'da başlayıp 15 Temmuz'da bitecek turnuvayla ilgili kitapçığı haberleştiren Arjantinli gazeteci Roberto Martinez, Arjantin Futbol Federasyonu, bir Rus kadını nasıl tavlayacağımızı öğretiyor” diye duyurdu.



TOPLATILMASI İSTENDİ



Olayın duyulmasının ardından ArjantinFutbol Federasyonu'na Twitter'da tepki yağdı.



Federasyon yetkililerini “eski kafalı” ve “maço” olarak tanımlayan kullanıcılar Federasyonun kitapçığında yer alan tavsiyeleri de sosyal medyadan paylaştı. Arjantin halkı kitapçığın derhal toplatılmasını istedi.



AFA'nın kitabında yer alan Rus kadınlarla ilgili bilgilerden bazıları şöyle:



-Rus kızlar sıkıcı erkeklerden nefret eder. Konuşacak bir şey bulamıyorsanız, ülkenizde, ülkenizdeki geleneklerden, günlük yaşamdan bahsedin.



- Rus kadınları etkilemek için sahip olduklarından ve parandan bahsetmelisin.- Rus kızlar da diğer kızlar gibi temizliğe, giyime ve kokuya dikkat eder. Onlar için ilk izlenim çok önemlidir.- Onlara yatılacak kadın gibi davranılmasından hoşlanmazlar. Onlara özel ve önemli olduklarının hissettirilmesini isterler.- Onların değerlerine ve isteklerine saygı gösterin. Seks hakkında aptalca sorular sormayın. Ruslar için seks özeldir ve kamusal alanda tartışılmaz.- Rus kadınlar, negatif olan sadece olumsuz yönleri gören kişilerden uzak dururlar.- Klasik sorular sormayın, orijinal olun. Sizi daha iyi tanımak isteyeceklerdir, sorularını yanıtsız bırakmayın.- Yeni bir yüz olduğunuz için Rus hemcinslerinize karşı avantajınız olacaktır. Kendinize güvenin.



