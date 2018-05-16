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"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"

Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler listesinde bulunan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi, şike gerekçesiyle futboldan ömür boyu men cezası aldı.

"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"

Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler listesinde bulunan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi, şike gerekçesiyle futboldan ömür boyu men cezası aldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"

: Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler listesinde bulunan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi, şike gerekçesiyle futboldan ömür boyu men cezası aldı.


Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan (SAFF) yapılan açıklamada, şike teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen hakem Fahad Al-Mirdasi'ye futboldan ömür boyu men cezası verildiği ve adının Dünya Kupası listesinden çıkarılarak cezasının uluslararası boyutta genişletilmesi için FIFA'ya başvurulduğu belirtildi.


Açıklamada, Al-Mirdasi'nin geçen hafta sonu El-Faisaly ile El-Ittihad arasında oynanan Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası finali öncesinde şike girişiminde bulunduğu kaydedildi.


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Hakem Al-Mirdasi, maç öncesinde El-Ittihad Kulübü'nün başkanı Hamad Al-Senaie ile WhatsApp üzerinden mesajlaşarak söz konusu karşılaşma için şike teklifinde bulunduğu ifade edildi. Hamad Al-Senaie'nin cep telefonundaki yazışmaları SAFF'a yollamasının ardından emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Al-Mirdasi'nin ise şike teşebbüsünü itiraf ettiği bildirildi.


Yaşananların ardından final maçının başlamasına saatler kala görevinden alınan Al-Mirdasi'nin yerine maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetti. Normal süresi 1-1 eşitlikle geçen mücadeleyi uzatmalarda attığı gollerle El-Ittihad, 3-1 kazandı.


FIFA kokartını 2011'de alan ve ülkesinin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemler arasında gösterilen Al-Mirdasi, geçen yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev almıştı.

 


Son Güncelleme: 16.05.2018 15:33
Anahtar Kelimeler:
DünyaKupasıHEKEMŞike
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