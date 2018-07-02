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Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'nın sevinç gözyaşları

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı yendiği maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'nın sevinç gözyaşları

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı yendiği maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:43
Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'nın sevinç gözyaşları

Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva'nın sevinç gözyaşları

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı yendiği maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Rus model penaltı atışlarının sona ermesinin ardından sevinç gözyaşları döktü.

14 Haziran'da başlayan ve 15 Temmuz'da sona erecek olan 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor.

A Grubu'nda bulunan ev sahibi Rusya, grubunu Uruguay'ın ardından ikinci sırada tamamladı ve 6 puanla bir üst tura yükseldi.Rusya'nın performansı birçoklarını şaşırttı ve gündeme oturdu. Ancak gündeme oturan diğer bir konu FIFA'nın Dünya Kupası elçisine getirilen yasak oldu.

FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Rus model Victoria Lopyreva, ülkesinin maçlarını stadyumdan izleyemiyor.

Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi

Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istedi.

Mısır maçından önce eski eşiyle görüşen ve formasını alan Victoria Lopyreva'nın bir daha milli maçlara gelmemesi gerektiği kaydedildi.

2018 Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Didier Drogba'yla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Türkler taraftından bir çok yorum yapıldı.

Galatasaray trbiünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlamıştı

Güzel model Twitter hesabından şampiyonluğun ardından şu mesajı gönderdi:

"İmparator Fatih Terim’e hep inandık! Tebrikler Aslanlar!!!! "

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