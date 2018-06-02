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Dünya futbolunu şoke eden ölüm!

Dünya futbolunu şoke eden ölüm!

02 Haziran 2018 Cumartesi 20:08
Dünya futbolunu şoke eden ölüm!

Kolombiyalı futbolcu Alejandro Penaranda öldürüldü

Kolombiyalı futbolcu Alejandro Peñaranda katıldığı bir partide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya İkinci Ligi ekiplerinden Deportivo Tulua’nın formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu Alejandro Peñaranda saldırıcı sonucu hayatını kaybetti.Daha önce America de Cali ve Atletico Nacional gibi ekiplerin formasını da giyen Penaranda’nın yanı sıra aynı evde bulunan bir başka futbolcu Heissen Izquierdo’da ağır yaralandı.

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Takım arkadaşlarıyla bir evde partide bulunan Penaranda’nın içeriye giren bir adamın ateş açması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Önce bir kişinin gelip bir kadını sorduğu, arkasından da ikinci bir adamın da çitlerden atlayarak içeriye girdiği ve ateş açtığı öğrenildi.

Meksika Ligi takımlarından Deportivo Toluca formasını giyen Cristian Borja’nın ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yetkilisi saldırının büyük ihtimalle “bir aşk cinayeti” olduğunu, soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan dün oynanan Mısır-Kolombiya hazırlık maçında Penaranda için saygı duruşu yapıldı.

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