Dünya'dan Bin 40 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegende Rüzgar Değişimi

Bilim adamları, Dünya'dan 16 kat daha büyük, en az bin ışık yılı uzaklıktaki HAT-P-7b gezegeninde yaşanan rüzgar değişimini görüntüledi.

Bilim adamları, Dünya'dan 16 kat daha büyük, en az bin ışık yılı uzaklıktaki HAT-P-7b gezegeninde yaşanan rüzgar değişimini görüntüledi.

"Nature Astronomy" dergisinin ilk sayısında yayımlanan "Sıcak Jüpiter HAT-P-7'nin Atmosferinde Değişkenlik" başlıklı çalışmada, Jüpiter benzeri gaz devi HAT-P-7b'nin, gezegen genelinde etkili olan büyük ölçekli sert rüzgar değişikliklerinden etkilendiği belirtildi.

HAT-P-7b'nin atmosferinden yansıtılan ışığın gözlemlenmesi ve ışıktaki değişimin tespit edilmesiyle yapılan keşif, gezegenin en parlak noktasının konumunu değiştirdiğini ortaya koydu.

İngiltere'nin Warwick Üniversitesinden Dr. David Armstrong, konum değişikliğinin, büyük ölçüde değişen rüzgar hızı ile ekvatoral hava akımından kaynaklandığını ifade etti.

Şiddetli hava olayları ve yüksek sıcaklık nedeniyle gezegenin asla yaşanabilir bir yer olmayacağını söyleyen Armstrong, keşifle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nu kullanarak, HAT-P-7b'nin atmosferinden yansıtılan ışığı incelemeyi başardık ve atmosferin zamanla değiştiğini gördük. HAT-P-7b, Güneş'ten daha sıcak bir yıldız etrafında sabit bir konumla dönüyor. Bizler, bulutların gezegenin soğuk gece yüzünü oluşturmasını beklesek de onlar sıcak gün yüzünde çabucak buharlaşacaktır. Bu sonuçlar, güçlü rüzgarların, bulutları gece yüzünden gündüz yüzüne taşıyarak gezegenin çevresinde dolaştığını ortaya koydu. Rüzgarın hızını aniden değiştirmesi, dev bulutların oluşup sonra da yok olmasına yol açıyor. Bu çalışmayla ilk kez, Güneş Sistemi'nin dışındaki gaz devi bir gezegende hava tespit edilmiş oldu."

HAT-P-7b gezegeni 2008'de Dünya'dan bin 40 ışık yılı uzaklıkta keşfedilmişti.

NASA'nın uzayda binlerce yıldızı ve hareketlerini inceleyerek birçok önemli keşfe imza atan Kepler Teleskobu 2009'da uzaya fırlatılmıştı.