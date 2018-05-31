Dünya'da 815 Milyon Kişi Açlıkla Mücadele Ediyor...

Dünyada yaklaşık 815 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor.





Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Gıda ve Kalkınma Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün (IFPRI) son yayınladığı "Küresel Açlık Endeksi"nde yer alan 119 ülkeden 52'sinde "ciddi", "alarm verici" ve "son derece ciddi" düzeyde açlık bulunduğu belirtildi.









Açlığın en yoğun görüldüğü ülke Orta Afrika Cumhuriyeti. Küresel Açlık Endeksi'nde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde açlığın "son derece ciddi" boyutlarda olduğuna dikkat çekiliyor.





Siyasi istikrarsızlık ve karışıklığın hakim olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyadaki en yoksul ülkeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için 130 milyon dolarlık bir yardımın gerektiğini ifade ediyor.





Açlığın son derece ciddi boyutta olduğu bir diğer ülke de Kongo Demokratik Cumhuriyeti.





BM Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde açlık sorununun son derece ciddi boyutlarda olduğu uyarısında bulundu. Kasai bölgesinde 2016'nın ağustos ayından bu yana devam eden şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle, 3,8 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ifade edildi.





BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), raporunda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.





SOMALİ AÇLIKLA BOĞUŞUYOR





Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan 12 milyon nüfuslu Somali'de, 2011'den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi gıda yardımına, 2,9 milyon kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.





Somali'de çocukların yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. UNICEF verilerine göre, Somali'deki çocukların yüzde 92'si ciddi oranda yetersiz besleniyor.





YEMEN'DE 8,4 MİLYON KİŞİ GIDA GÜVENSİZLİĞİ VE AÇLIK TEHDİDİ ALTINDA





BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'deki insani krize ilişkin, yaklaşık 8,4 milyon kişinin gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında olduğunu kaydetti.





Lowcock, şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişinin daha bu kategoriye gireceği uyarısında bulundu.





Yemen'de ayrıca 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuk da yetersiz besleniyor.

Endekse göre, açlık Çad, Sierra Leone, Madagaskar, Zambia, Sudan ve Liberya'da alarm verici düzeydeyken ciddi boyutta açlığın yaşandığı ülkeler de Afganistan, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Filipinler, Kuzey Kore ve Endonezya olarak sıralanıyor.

HİNDİSTAN'DA 200 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Küresel Açlık Endeksi'nde Hindistan'daki verilerin sağlıklı olmadığı ve yeterli bilgiye ulaşılamadığı vurgulanıyor.

Hindistan Devlet Açlık Endeksi'ne göre de gelir eşitsizliğinin ciddi boyutta olduğu Hindistan'da yaklaşık 200 milyon kişi açlık çekiyor. Buna göre, Hint çocuklar arasında yetersiz beslenme, Afrika'daki bazı ülkelerden çok daha endişe verici boyutta.

124 MİLYON KİŞİ AÇLIKTAN ÖLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

BM, dünya genelinde çatışmalar nedeniyle açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısının son 2 yılda yüzde 55 artarak 124 milyona yükseldiği uyarısında bulundu.

WFP Direktörü David Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.

Dünyada açlık çeken insanların üçte ikisinin çatışma bölgelerinde yaşadığı ve yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80'inin çocuk olduğu ifade edildi.

FAO'DAN 1 MİLYAR DOLAR YARDIM ÇAĞRISI

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 26 ülkede açlıkla savaşan insanlara yardım edebilmek için uluslararası topluma 1 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

FAO açıklamasında hayırseverlerin desteğiyle örgütün, geçimleri tarıma bağlı 30 milyondan fazla insana ulaşmayı hedeflediği ve ihtiyaç bölgelerine yapacağı müdahaleyle yerel gıda üretimini yeniden canlandırarak beslenmeyi iyileştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Beasley, güçlü ülkelere, savaşların sona erdirilmesi için BM ile çalışmaları çağrısında bulunarak WFP'nin 80 milyon insanı doyurmak için her yıl 6,5-6,8 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu da kaydetti.