Dünya bunu konuşuyor: Kaldırımda oturan adamı vurdu!

Milyonlarca kişi, ABD’de kaldırımda oturan adamın polis tarafından vurulduğu görüntüyü konuşuyor.

ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’nde Perşembe günü çekilen videoda, silahsız bir adamın kaldırımda otururken polis tarafından şok tabancasıyla vurulduğu görülüyor.

Bir görgü tanığının internette paylaştığı video, milyonlarca kez izlendi.

ABD’de siyahları hedef alan polis şiddeti, bir kere daha tartışılmaya başlandı.

Polis, görüntüdeki memur hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Beyzbol sopalı bir saldırganın dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine giden polisin, 27 yaşındaki Sean D. Williams’ı durdurduğu ve siyah adamın memurun talimatlarına uymaması üzerine hedef alındığı belirtildi.