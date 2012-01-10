Dünya bu mucizeyi konuşuyor!

Bir çok kullanıcının dikkatini çeken Jinsei, yılbaşında hediye almak isteyenlerin de büyük ilgi odağı haline geldi. Jinsei 100.000 kullanıcıya ulaşmanın sevincini yaşadığı bu dönemlerde yeni yıla özel kampanya da düzenlemiş.



Jinsei, 2010 yılında İngiltere Kay Pidgeon'da yaptığı bilimsel araştırmanın ilk nicel gözlem hipotezini basına açtı. Raporu incelediğimizde uluslararası kabul görmüş PIP teknolojisi kullanarak vücuda temas halindeyken yapılan incelemeye göre Jinsei, vücuda bir aura kalkanı (Vücuttan yayılan ışınsal bir enerji alanı) oluşturarak dışardan gelen zararlı manyetik sinyallerden korumasına yardımcı olmaktadır.



Jinsei Kolye, radyo aktivite testinden de olumlu rapor almış bir ürün. Yani bir elektrik akımı ile çalışmıyor. Jinsei, Türk Atom Enerjisi Kurumu’ndan radyo aktivite dağıtmadığını ve güvenilir bir ürün olduğunu raporluyor.



Günümüz teknolojisi bize bir çok kolaylık sağlarken, sağlığımızı da bir o kadar derinden tehdit ediyor. Cep telefonu, bilgisayarlar ve kablosuz modemler, baz istasyonları bunlardan sadece bazıları.



Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü yeni araştırmaya göre de cep telefonu kullanmak beyin kanseri riskini artırıyor. Bu tür elektro manyetik cihazların yaydıkları görünmeyen zararlı sinyaller, bir çok hastalığı tetiklediği gibi mevcut hastalıkların da iyileşmesine engel olabiliyor.

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Jinsei'nin başarılı sonuçlar aldığı hastalıklar sırasıyla;



• Migren

• Panik Atak

• Anksiyete

• Yorgunluk ve Halsizlik

• Stres

• Uykusuzluk

• Kemik ve Eklem Ağrıları

• Bel-Boyun-Omuz Ağrıları

• Ürtiker

• Uyku Apnesi

• Konsantre bozukluğu



Bunlar sadece bazıları, faydaları saymakla bitmiyor. Buzdolabındaki ürünlerin taze kalarak uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Jinsei Kolye kullananlar kış aylarında hasta olmadıklarını veya hasta olsalar dahi kısa bir sürede atlattıklarını ekliyorlar.



Jinsei Power yetkilileri, sahte ürün uyarısında bulunarak "Ürünü Türkiye'ye getirdikten sonra bir çok sahtemiz hem kolye hem de bileklik olarak piyasaya çıkmıştır. Fakat hiçbirinin bilimsel dayanakları olmadığı gibi hiçbir yararları da yoktur. Jinsei'nin satış politikasındaki testleri yaparak satışı yapılan bu tür ürünler, kısa bir zaman sonra etkilerini kaybediyorlar. Çünkü içerisindeki iyon tozudur. Jinsei'nin eşi benzeri Türkiye'de yoktur ve ömür boyu garantilidir. Bu tür ürünleri 50-60TL'ye almak mümkün değildir. Türkiye içinde bayilikler ve ülkeler arasında distribütörlükler verilmeye devam etmektedir. Jinsei Ailesi büyümeye devam etmekte," şeklinde konuşuyor ve mutlaka gerçek bayi kanalıyla satın alınması uyarısını yapıyor.