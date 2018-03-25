Dünya bir saat karanlığa gömüldü!

WWF'nin her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı. İstanbul'da da sembol yapılar bir saatliğine karanlığa gömüldü. Tarihi Selimiye Camii, Balkanların en büyük sinagogu olan Edirne Sinagogu ile Tunca ve Meriç Köprülerinin aydınlatma ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

Dünya saati nedir? Bugün 24 Mart saat 20.30 ışıklar kapatıldı. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın 2007’den bu yana her yıl düzenlediği “Dünya Saati” etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı.

İstanbul’da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.

Dünya çapında milyonlarca insan, iş yeri ve anıt bir saatini; ışıklarını söndürmek, etkinliklere ev sahipliği yapmak ve iklim değişiklikliği için sesini yükseltmeye ayırıyor.

Her yıl, milyonlarca insan bir araya geliyor ve Dünya Saati'ni gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyor.

WWF ve diğer gönüllü organizasyonlar tarafından düzenlenen etkinlikle, iklim değişikliği için harekete geçme ihtiyacına hep beraber ışık tutuluyor. Son 10 yılda, büyük çevresel bir etki yaratıldı.

BOSNA HERSEK – MOSTAR KÖPRÜSÜ

İTALYA – KOLEZYUM

İSPANYA – KRALİYET SARAYI

MALEZYA

ENDONEZYA

HİNDİSTAN

RUSYA

YUNANİSTAN

ÜRDÜN