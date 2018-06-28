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Dünya Bankası’ndan Mısır'a 530 milyon dolarlık yardım

Mısır Yatırım Bakanı Sehar Nasr, Dünya Bankası’nın, Mısır'ın ülkedeki sağlık sektörünü geliştirme planına 530 milyon dolar destek sağlamayı onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası’ndan Mısır'a 530 milyon dolarlık yardım

Mısır Yatırım Bakanı Sehar Nasr, Dünya Bankası’nın, Mısır'ın ülkedeki sağlık sektörünü geliştirme planına 530 milyon dolar destek sağlamayı onayladığını açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:23
Dünya Bankası’ndan Mısır'a 530 milyon dolarlık yardım

Mısır Yatırım Bakanı Sehar Nasr, Dünya Bankası’nın, Mısır'ın ülkedeki sağlık sektörünü geliştirme planına 530 milyon dolar destek sağlamayı onayladığını açıkladı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Dünya Bankası Yönetim Kurulunda Mısır'ı temsil eden Sehar, söz konusu meblağın Dünya Bankası’nın Mısır'a sağlık alanında yaptığı en büyük yardım olduğunu belirtti.

Hükümetin sağlık sektörünü geliştirmek amacıyla uygulayacağı proje "aile planlaması hizmetlerinin genişletilmesi, Hepatit C ile mücadele programına katkıda bulunma ve sağlık sigortası sistemini desteklemeyi" kapsıyor.

Projeyle ayrıca 600 temel sağlık tesisi ile 27 hastanede hizmetlerin iyileştirilmesi, Hepatit C kontrolünün de yaklaşık 35 milyon vatandaşa kadar genişletilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, her Mısırlının iyi bir sağlık hizmeti almasını hedeflediklerini ve projenin bunu gerçekleştirme imkanı sağlayacağını ifade etti.

Mısırlı bakanlar, Dünya Bankası’nın sunacağı yardımın kredi mi yoksa hibe mi olduğu konusunda ise bilgi vermedi.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 16:35
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