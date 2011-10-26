Dünya Azra bebek ve Yunus'u konuşuyor

Van'daki depremden sonra enkaz altından kurtarılan 14 günlük Azra bebeğin mucizevi kurtuluşu ve 13 yaşındaki Yunus Geray'ın enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra yolda hayatını kaybetmesi, dünya basınında geniş yer buldu.

Van'daki 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından dün kurtarılan iki haftalık Azra bebeğin fotoğrafları ve kurtarılma hikayesi, dünya basınında geniş yer buldu.

GUARDIAN: BİR AİLEDEN ÜÇ NESİL KURTARILDI "Bir aileden üç nesil kurtarıldı" başlığını atan Guardian, Azra ile birlikte annesi ve büyükannesinin de kurtarıldığını, bebeğin sağlığının iyi olduğunu bildirdi.

DAILY TELEGRAPH: DEPREM BEBEĞİ, 48 SAAT SONRA YAŞIYOR Daily Telegraph gazetesi de "Deprem bebeği, 48 saat sonra yaşıyor" başlığıyla ilk sayfasında yer verdiği haberde, Azra bebeğin alkışlar eşliğinde kurtarıldığını aktardı. Pazar günü Van'ı sallayan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından 500'e yakın artçı şokun yaşandığını kaydeden gazete, bölgeye yardımların sürdüğünü bildirdi.

TIMES: AZRA BEBEK YENİDEN DOĞDU Times gazetesi ise üçüncü sayfasından verdiği konuya ilişkin haberde, "15 günlük Azra Karaduman, Türkiye'nin doğusunda yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremin ardından göçüğün altından 46 saat sonra kurtarıldı" ifadesine yer verdi. Azra bebeğin kurtuluşunun göçük altında yakınları bulunan insanlar için umut olduğunu yazan Times, "Yeniden doğdu: bebek deprem yıkıntısından çıkartıldı" başlığını attı. Bu arada İngiliz yayın kuruluşu BBC, Van Erciş'e gönderdiği muhabirleriyle, bölgedeki durumu ve gelişmeleri bültenlerinde aktarıyor.

CORRIERE DELLA SERA: MOLOZLARIN ARASINDAN BIR KEZ DAHA DOĞDU Corriere della Sera gazetesi, Azra bebeğin kurtarılma anına ait bir fotoyu ilk sayfadan verirken, fotoğraf altındaki başlıkta, "Azra, yıkıntılar arasından hayata döndü" yazıldığı görüldü. Azra Karaduman'ın enkazdan çıkarılma hikayesinin anlatıldığı iç sayfada da "Türkiye'deki mucize; yenidoğan molozların arasından bir kez daha doğdu" başlığı kullanıldı. Haberde "Bu deprem de bebeğini buldu. Ama bu seferki daha özel" yorumu yapılırken, turuncu kıyafetli kurtarma ekiplerinin 2 saatlik bir çalışma sonucunda önce Azra bebeğin annesi 25 yaşındaki Semiha'yı kurtardığını, ardından anneannesi Gül Saadet'i enkazdan çıkardığı ve son olarak da 7,2 şiddetindeki depremin üzerinden geçen 50 saatin ardından Azra bebeğe ulaşıldığı okuyuculara aktarıldı. Yetkililere dayandırılarak verilen haberde, Semiha Karaduman'ın eşinin de enkaz altında olduğunu belirtmesi üzerine ekiplerin bu yöndeki çalışmasının devam ettiği ve canlıları fark eden labrador cinsi köpeklerin de aramaya katıldığı ancak eğitimli köpeklerin enkazdan herhangi bir yaşam belirtisi almadığı kaydedildi.

'YUNUS DAYANAMADI' Haberde, önceki gün enkazdan sağ olarak çıkarılan fakat hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybeden Yunus Geray'ın da ölenler arasına eklendiği hatırlatılarak, ölü sayısının hızla arttığı son günlerde, Azra bebeğin kurtarılmasının iyi haberlerden biri olduğu dile getirildi. İtalyan haber ajansı ANSA da Azra bebeği, internet sitesindeki ''haftanın başrolündekiler'' köşesine taşıdı. Haberde, iki haftalık yenidoğanın, molozlar arasında 48 saat kalmasına rağmen yaşadığı belirtildi. Molozlar arasında kurtarılan Azra bebeğin, doğrudan hastaneye götürüldüğü ifade edilirken, anne ve anneannesinin de kendisinden önce enkazdan çıkarıldığı ancak babasına halen ulaşılamadığı bilgisi verildi.

WALL STREET JOURNAL: YIKIMIN ORTASINDA YAŞAM HEDİYESİ WSJ, ''Yıkımın Ortasında Yaşam Hediyesi'' manşetiyle verdiği haberde, iki haftalık Azra Karaduman'ın depremden 47 saat sonra Erciş'te enkaz altından Türk ekipleri tarafından kurtarıldığı anı gösteren büyük fotoğrafı da kullandı. Haberde, Van'daki depremdeki ölü sayısının 459'a yükseldiği belirtilirken, ''Arama kurtarma ekipleri, artçı sarsıntılar ve soğuk havanın olumsuz etkilerine rağmen enkaz altından insanları kurtarmak için çabalarına devam ediyor'' denildi.

DİE WELT GAZETESİ: İKİNCİ KEZ DOĞDU Die Welt gazetesi, İkinci kez doğdu başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, Azra'nın kurtarıcıların elinde çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Gazetenin haberinde, depremde ölenlerin sayısının en az 432, yaralıların sayısının da 1300'e ulaştığı belirtildi. Berliner Morgenpost gazetesi, "Yeniden doğdu" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, Azra bebeğin kurtarıcılar tarafından elden ele verilirken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Gazetenin haberinde ölü sayısının 459'a yükseldiği ifade edildi.

FRANKFURTER RUNDSCHAU: ERCİŞ MUCİZESİ Aynı fotoğrafa yer veren Frankfurter Rundschau gazetesi de haberi "Erciş mucizesi" başlığıyla yayınladı. Haberi aynı başlıkla veren "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi de, Azra bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktorların, bebeğin yaşayacağını açıkladığını hatırlattı. Bild gazetesi, "Mucizevi kurtarılış" başlığıyla verdiği haberde, Azra bebeğin annesinin ve büyükannesinin de enkaz altından çıkartıldığını, babasının ise hala arandığını ifade etti. Berlin'de yayınlanan "B.Z" gazetesi de, "Bebek 47 saat sonra kurtarıldı" başlığıyla verdiği haberde, Azra'nın yaklaşık 2 gün sonra kurtarıldığını belirterek, Yunus adlı 13 yaşındaki çocuğun ise öldüğünü ve artık enkaz altından canlı birisinin çıkartılması ümidinin gittikçe azaldığını yazdı.