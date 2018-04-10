Düğününe 1 hafta vardı… Sakladığı gerçek, planlarını bozdu

Nowaczyk, 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

ABD’nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde öğretmenlik yapan Amy Nowaczyk, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Yaklaşık 1 yıldır adı açıklanmayan öğrencisiyle birlikte olduğu belirtilen Nowaczyk’ın, çocuğun telefonuna gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve fotoğrafları ailenin görmesiyle yakalandığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmen okuldaki görevinden de atıldı. 25 yaşındaki Nowaczyk’ın 1 hafta sonra evlenmek üzere olduğu ortaya çıktı.