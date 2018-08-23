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Düğüne iki gün kala öyle bir haber aldılar ki… Mutlulukları 13 saat sürdü

Düğüne iki gün kala öyle bir haber aldılar ki… Mutlulukları 13 saat sürdü

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:24
Düğüne iki gün kala öyle bir haber aldılar ki… Mutlulukları 13 saat sürdü

İngiltere'de düğüne iki gün kala kanser teşhisi konan bir damat, hayatının aşkıyla evlenmekten vazgeçmedi. Çiftin mutluluğu 13 saat sürdü...

Michelle White ve Scott Plumley’nin hikayesi İngiltere’de basının ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Bristol kentinde yaşayan 32 yaşındaki White, 2 yıldır 41 yaşındaki Plumley ile birlikteydi.

İlişkilerini bir adım ileri taşımaya karar veren çift, geçtiğimiz aylarda evlenmeye karar verdi. Hazırlıklara başlayan çiftin heyecanına Temmuz ayında gölge düşmeye başladı. Plumley, yoğun bir şekilde sindirim sistemi sorunları yaşıyor, mide ağrısından günlük rutinleri bile aksıyordu.

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Ülser ilacı kullanmaya başlayan Plumley, 9 Ağustos’ta düğüne iki gün kala evde fenalaştı. White’ın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan adamın durumu ülserden fazlasını içeriyordu.

Yapılan tetkikler sonucu Plumley’nin 4. seviye mide kanseri olduğu anlaşıldı. Doktorların yalnızca birkaç hafta yaşama şansı tanıdığı çiftin dünyası bu haberle başlarına yıkıldı.

White hayatlarını tamamen değiştiren bu habere rağmen pes etmedi. Düğün hazırlıklarını tamamlayan White, en yakınlarını çağırdığı bir törenle Plumley’le evlendi.

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Çok mutlu bir gün geçiren ve tüm sevdikleri yanında olan Plumley, ‘evet’ dediği andan tam 13 saat sonra hayatını kaybetti.

Eşinin ölümünün ardından İngiliz basınına konuşan White, “Hastalığı öğrendiğimizde yıkıldık. Beni çok sevdiğini söyleyip özür diliyordu. Onunla evlenmekten asla vazgeçmedim. Düğün günümüzde çok mutluydu. Son anına kadar gözlerimin içine baktı” dedi.

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Son Güncelleme: 23.08.2018 09:30
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