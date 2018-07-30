banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96158
ALTIN
191.768
DOLAR
4.8896
STERLİN
6.4115
EURO
5.7285
Girne'de Yakalanan Fetö Şüphelileri Türkiye'ye Teslim Edilmek Üzere Gönderildi!
Son Dakika
Fetö şüphelileri Türkiye'ye gönderildi.
1 yıl hapis yatacak
1 YIL HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
1 yıl hapis yatacak
Kapat

Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da gelin almaya giden düğün minibüsü tıra çarparken, kazada damadın da içinde bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da gelin almaya giden düğün minibüsü tıra çarparken, kazada damadın da içinde bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:48
Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da gelin almaya giden düğün minibüsü tıra çarparken, kazada damadın da içinde bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Viatnam'da düğün minibüsü tıra çarptı. Kazada damat dahil 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GELİNİ ALMAYA GİDİYORLARDI

Vietnam'da gelini evinden almaya giden düğün minibüsü Quang Tri bölgesinde kaza yaptı. Quang Tri bölgesinden gelinin yaşadığı Binh Dinh bölgesine giden 17 kişilik minibüs, karşıdan gelen tıra çarptı. Kazada damat dahil 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tacikistan'da Saldırı: 4 Turist Öldü, Ülkede Alarm Verildi!
Tacikistan'da Saldırı: 4 Turist Öldü, Ülkede Alarm Verildi!
California'yı Saran Orman Yangınları Giderek Büyüyor...
California'yı Saran Orman Yangınları Giderek Büyüyor...
Boğa Güreşindeki Kan Donduran Görüntüler Sosyal Medyada Olay Oldu
Boğa Güreşindeki Kan Donduran Görüntüler Sosyal Medyada Olay Oldu
Endonezya’daki Depremde Can Kaybı 16’ya Yükseldi
Endonezya’daki Depremde Can Kaybı 16’ya Yükseldi
Bir dev ülke daha zorda
Bir dev ülke daha zorda
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Türkiye'ye geliyor
Trafik kazasında hamile kadının karnından bebek fırladı!
Trafik kazasında hamile kadının karnından bebek fırladı!
64 yıl önce ölen kardeşini gözlüklerinden teşhis etti
64 yıl önce ölen kardeşini gözlüklerinden teşhis etti
“Filistinli cesur kız”ın resmini çizenler İsrail’den sınırıdışı edildi
“Filistinli cesur kız”ın resmini çizenler İsrail’den sınırıdışı edildi
Moody’s Yunan bankaların görünümünü yükseltti
Moody’s Yunan bankaların görünümünü yükseltti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim