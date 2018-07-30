Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti
Vietnam'da gelin almaya giden düğün minibüsü tıra çarparken, kazada damadın da içinde bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.
Viatnam'da düğün minibüsü tıra çarptı. Kazada damat dahil 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
GELİNİ ALMAYA GİDİYORLARDI
Vietnam'da gelini evinden almaya giden düğün minibüsü Quang Tri bölgesinde kaza yaptı. Quang Tri bölgesinden gelinin yaşadığı Binh Dinh bölgesine giden 17 kişilik minibüs, karşıdan gelen tıra çarptı. Kazada damat dahil 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.