DTX'A Genel Yayın Yönetmenini Polat Aslano'yu Askere yolladılar...

DTX'A GENEL Yayın Yönetmenini ASKERLİYE NASIL UĞURLADILAR ?

19 nisan sabah saat 10 sularında Polat Aslanov'un telefon geldi, siz bu gün askerliye gidiyorsunuz, Nərmanov ilçe Herbi Komisarlığında reis Gaşem bey, sizi bekliyor.Biz de Polat beyin ailesi olarak Polat beyle birlikte gittik.Reisin kabulünde olduk.ve orada belirttik ki, Polat beyin kalbinde sorun var, ağrıları nedeniyle uygun gelmiyor.Siz onu yasadışı nasıl götürebilirsiniz?

Bize reis bildirdi, Polat muhalif yazılar yazıp, emir yukarıdan geldi, Çelik asgerliye getməlidi . 2 saat içinde onlar Polat Aslanov apar-topar Nahçıvan'a uğurladılar.

Kaydederim ki Polat beyin 29 yaşı var,kendisi evli ve 5 yaşında bir kız evladı var. Bu yaşına kadar askeri hizmette olmamasının nedeni ise sağlığında olan problemleridir. Polat beye 3 yıl önce askeri bilet verilmişti (yararsız bilet ve orda yazıyordu ki, sivil vakti askerliye gidemez , savaş zamanı askerliye yararlıdır ) .Bu yıl yeni Polat beyi askeriliye çağırdı ve muayene için Sabuncu İlçe Merkezi Hastanesi'ne gönderildi .Aynı hastanenin başhekimi Fikret doktor Polat Beye belirtmişti ki, sen kimlerin ayağını çiğnedin ki, seni böyle çabuk sürede askeri servise göndermek istiyorlar .sonra ne oldu anlamadık ve Polat muayene için kendisinin kayıtlı olduğu 8 numaralı salık ocağına gönderildi. askeri komisarlık .orda muayene edilen zaman Eli god Çelik beye bildirdi, senin kalbinin damarlarının birinde blok var ve yüksek tansiyonun var.müayine cevaplarını Polat bey yaptı. Komisarlığa.sonra ara biraz sakitleşti.kayıt edelim ki, Polat beyin kayıtlı olduğu adrese askeri servise gitmesi ile ilgili hiçbir ihbar, uyarı gelmemişti.ve biz ailesi olarak orda talep etdik.bize bildirdiler ki, artık ihbar kağıdı olmuyor.böyle çağırıyoruz.ben sordum ki, ama nasıl olur, askeri hizmete giden vatandaş askere gitmesi ile ilgili önceden uyarı almasın? Kaydederim ki Polat Beyin kimlik belgesini ve yararsız biletini Polat beyi doktor muayenesine gönderirken almışlardı ve geri dönmesine izin vermediler. Ülkeden çıkışına ise yasak koymuşlardı, ama sonra yasağını kaldırdılar.

Nisan ayının 19`un da sabah saatlerinde Polat beyi askeri komisarlıkdan Nahçıvan'a yola saldılar.Polad bey giderken dişlerinin yeri şişmişdi , yüzü şiş ve o durumda gönderdiler . çok kötüydü ağrılardan 4 tane anestetik içmişdi , fakat etki etmiyordu ağrısına

Şu anda Polat bey Nahçıvanda .Onunla ortak giden sağlıklı askerlere askeri forma verildi ve askeri bölükteler, hizmete başladılar, sağlığı ile ilgili sorunu olan askerleri geri göndermişler, ama Polat bey gittiği günden askeri giyimde değildi. ve tıbbi bölükte tedavi alıyor ama Polat beye belli değil ne ile ilgili onu tedavi ediyolar.gün içinde 5 tane iğne vuruyolar.Polad bey kaydetti ki, yemek her şey İyi henüz ama askeri bölükte nasıl olacak o belli değil.kayd edeyim ki, Polat beyin sağlığı ona izin vermiyor ki, o askeri hizmetini yapsın.çünki onun kalbinde damar tıkanıklıgı var ve, kanı zayıf gündüz 80-50 oluyor, ama geceleri kalbe kan yetmiyor diye tansiyonu yükseliyor baş ağrıları çoğalıyor, vücudunun sıcaklığı kalkıyor .Polad beye stres geçirmek olmaz tansiyonu kalkıyor, sudurğa geçiriyor hemen.sağlığında olan. Bu kadar sorunları dikkate almadan DTX'ININ emri ile Polat Aslanov`u 19 nisanda yasadışı olarak askerliğe gönderdiler.



Kaydederim DTX'ININ işçileri İran'a İmam Rıza (a) ziyarete giden hacılardan 10 dolar, Kerbela'ya İmam Hüseyin (a) ziyarete giden ziyaretçilerden 20 dollar Gümrük Geçiş noktasında dola alırdılar.Polad bey de bu kaoslarla ilgili yazılar yazıyordu.Bize komisarlıkda da dediler ki, bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor, emir yukarıdan geldi sen gitmelisin.muhalif yazdın diğe . .Polat bey, her zaman mazlumun yanında olup, hakkı deyip, hakkı yazmış ve bir gazeteci olarak tarafsız olmuştur.düzgün, önyargısız, korkmadan, çekinmeden olan haksızlıkları çekip göstermiş.Polad bey belki DTX'ININ bu kendibaşınalıklarına muhalif olup, muhalif yazmış, fakat Polat bey Vatanını, Halkını sevip ve bir gazeteci olarak elinden geleni yapmaya çalıştı.Ben Polat Aslanov'un ailesi olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den ve ülkemizin birinci hanımı Mehriban Aliyeva'dan ve alakalı devlet organlarından Polat beyin hakkını savunmada bize yardım edin.HABER SAMİR ASLAN/