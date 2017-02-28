Dsö'den 12 Çeşit Bakteriye Karşı İlaç Geliştirme Çağrısı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ANTİBİYOTİK DİRENCİ GÖSTEREN 12 ÇEŞİT BAKTERİYE KARŞI YENİ İLAÇ ÜRETİLMESİ İÇİN ÜLKELERE SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI

DSÖ GENEL DİREKTÖR YARDIMCISI KIENY: "TEDAVİ SEÇENEKLERİMİZ HIZLA TÜKENİYOR. EĞER BU ALANI TAMAMEN PİYASA OYUNCULARINA BIRAKIRSAK ÇOK ACİL İHTİYACIMIZ OLAN YENİ ANTİBİYOTİKLER ZAMANINDA GELİŞTİRİLEMEYECEK"

BM, 28 Şubat 17 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut antibiyotiklere direnç gösteren ve insan sağlığına ciddi risk oluşturan 12 çeşit bakteriye karşı önlem alınmasını istedi.

DSÖ, yeni bir uygulamayla ilaçlara direnç gösteren bakterileri gruplandırdı ve risk derecesini belirledi.

Üç kategoriye ayrılan risk derecelendirmesinde, ihtiyacın aciliyetine göre kritik, yüksek ve orta öncelik kriteleri belirlendi.

Kritik öncelikli kategoriye birden çok antibiyotiğe direnç gösteren, özellikle hastaneler ve bakımevleri için risk taşıyan bakteriler konuldu. Bu bakterilerin ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceği vurgulandı.

Örgüt, 12 bakteriyi bu kriterlere göre sınıflandırarak ilaç geliştiricilere yol göstermeyi planlıyor.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Marie-Paule Kieny konuya ilişkin yazılı açıklamasında, antibiyotik direncinin artmaya devam ettiğini belirterek, "Tedavi seçeneklerimiz hızla tükeniyor. Eğer bu alanı tamamen piyasa oyuncularına bırakırsak çok acil ihtiyacımız olan yeni antibiyotikler zamanında geliştirilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, G20 ülkelerinden sağlık uzmanlarının bu hafta Berlin'de buluşacakları belirtilerek, listenin hükümetlerin yeni antibiyotik geliştirilmesine destek vermeleri ve bu alana yatırım yapmalarını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

(AA/RU/GÜL)