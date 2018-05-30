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DSÖ Nijerya'daki Kolera Salgınını Önlemek Amacıyla 39 Sağlık Çalışanı Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki kolera salgınını önlemek amacıyla 39 sağlık çalışanı gönderdi.

DSÖ Nijerya'daki Kolera Salgınını Önlemek Amacıyla 39 Sağlık Çalışanı Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki kolera salgınını önlemek amacıyla 39 sağlık çalışanı gönderdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
DSÖ Nijerya'daki Kolera Salgınını Önlemek Amacıyla 39 Sağlık Çalışanı Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki kolera salgınını önlemek amacıyla 39 sağlık çalışanı gönderdi.
DSÖ'nün Nijerya Temsilcisi Dr Wondimagegnehu Alemu yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Mubi bölgesinde ortaya çıkan kolera salgınını önlemek için 39 sağlık çalışanı görevlendirdiklerini, buna ek olarak 15 personelin daha gönderilmesini planladıklarını belirtti.
Alemu, "Bölgede ortaya çıkan salgını önlemek için sağlık çalışanlarımızı görevlendirdik. Salgına karşı tıbbi önlem alarak, başka yerlere yayılmasını önlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

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Alemu, Mubi bölgesinde son bir haftada 434 kolera tespit edildiğini ve 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede son bir ayda 594 kolera vakası tespit edilirken, toplam 45 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. 
 


Son Güncelleme: 30.05.2018 20:22
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