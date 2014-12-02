DSÖ, Ebola Salgınının İspanya'da Sona Erdiğini Bildirdi

Dünya sağlık Örgütü (DSÖ), İspanya'da Ebola virüsü taşıyan hemşire Teresa Romero'nun testlerinin negatif çıkmasının ve son 42 günde yeni bir vakaya rastlanmamasının ardından ülkede salgınının sona erdiğini belirtti.

DSÖ'den yapılan açıklamada, hemşire Romero'nun 21 Ekim'de yapılan ikinci testinin de negatif çıktığı ve bugün azami kuluçka süresinin iki katı olan 42. günün dolduğu bildirildi.

Açıklamada, tedavisi sırasında onunla ilgilenen 145 hastane personelinin de 21 gün boyunca gözlemlendiği ve bu süreçte herhangi bir vakanın gözlemlenmediği ifade edildi.

Hemşire Romero, Sierra Leone'den eylül ayında Madrid'e tedavi için getirilen Ebola virüsü taşıyan İspanyol misyoner Manuel Garcia Viejo ile ilgilenirken virüs kapmıştı.