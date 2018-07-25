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DS Automobıles ve TECHEETAH Formula E'de güçlerini birleştiriyor

DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19'u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.

DS Automobıles ve TECHEETAH Formula E'de güçlerini birleştiriyor

DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19'u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:43
DS Automobıles ve TECHEETAH Formula E'de güçlerini birleştiriyor

DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19'u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.
DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, bu ortaklık markanın elektrikli sokak yarışları serisindeki varlığının ilk bölümünü ve Virgin Racing ile olan birlikteliğini sona erdiriyor.
Bu, beş yarış zaferi, on altı podyum, altı pole pozisyonu ve üç en hızlı tur zamanına imza atan bir ortaklık. Son üç sezonda DS Virgin Racing iki kez takımlar klasmanını ilk üç sırada bitirmeyi başardı. Yeni ekip, 15 Aralık'ta Sudi Arabistan'ın Riyad kentinde 5'inci sezon başlamadan, 1 Ekim'de tanıtılacak. 
2018/2019 sezonundan itibaren Formula E yarışları 45 dakika ve bir tur sürecek ve yarış ortasında araç değişimi yapılamayacak. Gelecek sezonda tek kişilik yarış otomobilleri önemli oranda revize edilmiş bir görünüm ve aerodinamik özelliklere sahip olacak. Bunlar üretici tarafından geliştirilen yeni 250 kW gücünde elektromotorlarla donatılabilecek ve enerji yönetimi şampiyonanın temel parçası olmaya devam edecek. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Xavier Mestelan, birlikte geçirdikleri üç başarılı sezon için Virgin Racing'e teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Formula E'deki varlığımız, DS Automobiles olarak ürün gamımızı elektrikle donatma hedefimizin bir parçasını oluşturuyor. DS E-TENSE FE 19'un geliştirilme süreci 2018/2019 sezonunun açılış yarışında podyumun en üst sıralarında bir pozisyon elde etme hedefi ile sadece birkaç ay önce başladı. 2017/2018 sezonunu Pilotlar klasmanında 1'inci ve Takımlar klasmanında 2'nci olan TECHEETAH ile olan iş birliğimiz çerçevesinde kazanmaya odaklanmış durumdayız. TECHEETAH'da çalışan kadın ve erkeklerin üstün niteliklerin farkındayız ve iki taraf için de zaferlerle dolu bir ortaklık olacağına inanıyoruz." 
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 18:05
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